Mešin nam je otkrio tajnu svoje voditeljske karijere: ''Mislio sam, ajde da se u tome okušam...''

Igora Mešina ponovno ćemo gledati u voditeljskoj ulozi showa Tvoje lice zvuči poznato, koji se uskoro vraća na male ekrane.

Naš show Tvoje lice zvuči poznato uskoro se vraća na male ekrane Nove TV! Voditelji ove popularne emisije bit će Filip Detelić i Igor Mešin.

S Igorom smo razgovarali prije početka prikazivanja showa, a on nam je pričao o svojoj dugogodišnjoj voditeljskoj karijeri, privatnom životu, a otkrio nam je i što po njegovom mišljenju treba imati dobar voditelj.

Igor Mešin Foto: Nova TV

Pred vama je još jedan projekt Nove TV, a bez vašeg voditeljskog lica teško je zamisliti ijedan show. Čemu dugujete tako uspješnu karijeru voditelja?

''Ne znam točan odgovor na to pitanje. Možda je tajna u tome što nikada nisam mislio da ću tako dugo biti voditelj, ali nekako se to odužilo i drago mi je zbog toga. Još uvijek voditeljstvo doživljavam kao nešto novo i još uvijek mu se jako radujem.''

Jeste li mislili da ćete ovako dugo raditi kao voditelj na početku karijere?

''Nastavno na prošlo pitanje, nisam mislio da ću se tako dugo zadržati u voditeljskom poslu i da će mi karijera voditelja biti toliko dugačka. Onog dana kada mi je ponuđeno da vodim kviz ''Ne zaboravi stihove'', to mi je bilo jako uzbudljivo i veselo. Mislio sam ajde da se i u tome okušam, ni ne sluteći da će to potrajati do dana današnjeg.''

Igor Mešin Foto: Nova TV

Što mora imati osoba koja želi biti dobar voditelj? Je li to izgled, snalažljivost, humor ili nešto sasvim drugo?

''Poželjno je da voditelj ima sve te karakteristike navedene u pitanju, ali treba imati i nešto drugo. Što je to drugo, ne znam točno. Ono što voditelja čini voditeljem i što ga drži na televiziji jesu ljudi koji ga gledaju. Možda je humor najvažniji – ali ne truditi se biti najgenijalniji, ne truditi se biti centar showa, jer voditelj 'samo' vodi kroz show. U svakom showu koji voditelj vodi uvijek postoje ljudi oko kojih se on vrti. Znači, voditelj mora biti nenametljiv, ali opet dovoljno prisutan da se zna da je tu. I da ga ljudi vole.''

Igor Mešin Foto: Nova TV

''Supertalent'' je ove godine osvojio Zlatni studio. Koliko vam znači ta nagrada?

''Puno mi znači što je Supertalent osvojio Zlatni studio. Inače mi taj show jako puno znači. Nakon showa 'Ne zaboravi stihove', to je moj drugi show koji sam počeo raditi i nekako me obilježio na Novoj TV. Krenuo sam s Reneom, sada sam s Franom. Već sam u tome nevjerojatnih 12 sezona. Supertalent je zapravo moje voditeljstvo – to sam zapravo ja.''

Maja Šuput - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram

Tko vam je bolji suvoditelj, Filip ili Frano?

''Na pitanje tko mi je bolji suvoditelj, Filip ili Frano, trebalo bi malo proširiti pitanje. Ovisi zašto. Obojica su mi odlični i iskoristit ću priliku da ne dam konkretan odgovor na ovo pitanje.''

U današnjim vremenima teško je izdvojiti se među masom sadržaja koji se nude, a još teže odabrati svoju vrstu zabave. Kako se vi opuštate, gledate li Netflix ili više volite sjesti u kazalište?

Igor Mešin i Filip Detelić - 1 Foto: Screenshot/Nova TV

''Kada me pitaju kako se volim opuštati – volim igrati igrice kada imam vremena, volim gledati televiziju i šaltati programe. Na Netflixu nekad nešto pronađem, a u kazalištu sam skoro svakodnevno.''

Gdje se vidite jednog dana kada se umirovite? Kakvu budućnost zamišljate?

''U mirovini se vidim u jednom vrtu, negdje na zagorskim bregima. Lagano kopam, razmišljam, gledam vinograde… Ako netko nazove da nešto odglumim, možda odglumim, ako ne, ne.''

Kad se ugase kamere i vi ste samo običan supružnik i otac. Kako ste upoznali svoju suprugu, je li to bila ljubav na prvi pogled?

''Kako sam upoznao svoju suprugu? To sam ispričao već dosta puta. To je priča kao iz starih romana iz prošlog stoljeća. Upoznali smo se krajem ljeta – ona je završavala srednju školu, ja sam upisivao prvu godinu akademije. I od tada do danas, evo, tu smo.''

Sve je više rastava i loših odnosa, koja je tajna vašeg uspješnog braka sa suprugom?

''Istina je, sve je više rastava i loših odnosa. To mi je žao vidjeti, svakodnevno to gledamo – i na televiziji i u svojoj okolini. Koja je tajna uspješnog braka? Ne znam. To je isto kao da me pitate koja je tajna dugovječnosti na televiziji ili u kazalištu. Tajnu čovjek mora prepoznati sam u sebi, mora je naći i s nekim podijeliti.''

A što nam je Filip Detlić rekao prije nove sezone showa Tvoje lice zvuči poznato, saznajte OVDJE.

