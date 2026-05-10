Ma prekrasno! Maja Šuput pokazala kako ju je Bloom iznenadio za Majčin dan

Maja Šuput i njezin sin Bloom proslavili su Majčin dan u Umagu, gdje je Maja imala koncert.

Maja Šuput u subotu nastupala u Umagu, a na put joj je društvo pravio sin Bloom. Simpatični petogodišnjak u više navrata je pokazao da u njemu teče glazbena krv, a iznimka nije bila ni ovoga puta.

Kako je ponosna mama Maja pokazala na Instagramu, Bloom je ponovno zapjevao u automobilu dok su se vozili prema Istri, a ovoga puta u pitanju je bio hit "Amsterdam" repera Devita.

Galerija 25 25 25 25 25

Bloom Tatarinov - 3 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 2 Foto: Instagram Screenshot

Mališan je bez greške otpjevao gotovo sve stihove pjesme, čime je još jednom pokazao svoj odličan sluh i zavidno glazbeno znanje. Maja ga je tijekom vožnje snimala s osmijehom, očito oduševljena njegovim nastupom, a video je brzo privukao pažnju njezinih pratitelja.

Maja Šuput Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Pogledaji ovo Nekad i sad Burna životna priča nekadašnje ljepotice koju je obilježio jedan od najvećih gafova u povijesti

Posjet Umagu poklopio se i s proslavom Majčinog dana. Bloom je pokazao i svoju romantičnu stranu tako što je Maji poklonio buket sastavljen od raskošnog proljetnog cvijeća u romantičnim ružičasto-ljubičastim tonovima te joj u više navrata rekao koliko ju voli.

Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 1 Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 4 Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 3 Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput i Bloom Tatarinov - 5 Foto: Instagram Screenshot

"Sretan Majčin dan svim divnim mamama, i nama koje imamo sreću da to jesmo. Nema veće ljubavi, jače snage ni nježnijeg srca od majčinog. Danas slavimo sve zagrljaje, neprospavane noći i bezuvjetnu ljubav koja nas čini mamama", napisala je Maja uz video u kojem joj Bloom daje buket.

Kakav je dogovor Maje i njezinog bivšeg supruga Nenada Tatarinova oko objave njegovih fotki na društvenim mrežama, pročitajte OVDJE.

O detaljima njezinog razvoda više pročitajte OVDJE.

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Koje iznenađenje! Severina se pridružila omiljenim reperima na pozornici u rasprodanoj Areni

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Misteriozna smrt apsolutne filmske ikone: Život i smrt puni neodgovorenih pitanja

Pogledaji ovo Celebrity Nova drama trese Eurosong: Organizatori uoči natjecanja zaprijetili sankcijama Izraelu!

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se Kumpića iz Smogovaca? Kultna uloga pratila ga je i u najtežim trenucima