Sjećate se Kumpića iz Smogovaca? Kultna uloga pratila ga je i u najtežim trenucima

Generacije gledatelja pamte ga kao simpatičnog i nespretnog Kumpića iz kultnih "Smogovaca" a i danas, desetljećima nakon emitiranja serije, Božidar Košćak ostao je jedno od omiljenih lica domaće televizije.

Hrvatski kazališni, filmski i televizijski glumac obilježio je brojne uloge, no upravo mu je lik sitnog lopova iz legendarne serije Hrvoja Hitreca donio status televizijske ikone.

Rođen je 20. listopada 1948. godine u Prečecu, a tijekom bogate karijere ostvario je niz kazališnih i televizijskih nastupa. Publika ga je mogla gledati u serijama poput "Nepokoreni grad", "Bibin svijet", "Loza" i mnogim drugima, no "Smogovci" su mu obilježili život i karijeru.

Lik Kumpića, kojeg je tumačio od 1982. do 1996. godine, postao je jedan od zaštitnih znakova serije. I sam Košćak više je puta priznao da mu nije žao što ga publika prvenstveno pamti upravo po toj ulozi.

"Kumpić je obilježio moj glumački život", rekao je jednom prilikom prisjećajući se brojnih anegdota sa snimanja kultne serije.

Iako je iza njega više od osam tisuća nastupa u kazalištu, filmu i televiziji, mnogi ga i danas na ulici oslovljavaju upravo s "Bok, Kumpić!".

Posebno emotivan trenutak dogodio se 2020. godine kada je završio u bolnici zbog sumnje na moždani udar. Tada ga je medicinska sestra prepoznala upravo po toj ulozi, što ga je, kako je sam priznao, posebno dirnulo.

Na kraju se pokazalo da nije riječ o moždanom udaru, već o živčanom slomu i zdravstvenim problemima povezanim sa stresom i kralježnicom. Glumac je tada otvoreno govorio o teškom razdoblju, ali i zahvalnosti liječnicima i medicinskom osoblju koje se brinulo o njemu.

Košćak je ponovno dospio u fokus javnosti i tijekom pandemije koronavirusa nakon incidenta u zagrebačkom tramvaju zbog zaštitnih maski. Glumac se tada verbalno i fizički sukobio s muškarcem koji nije nosio masku, a kasnije je priznao kako mu je zbog cijelog događaja bilo neugodno.

Danas je Božidar Košćak u mirovini, no povremeno se pojavljuje na kulturnim događanjima i druženjima ekipe iz "Smogovaca". Posebno emotivno bilo je okupljanje povodom izložbe njegova sina Luke Košćaka, kada su se ponovno okupili brojni glumci iz legendarne serije. Ipak, jednom prilikom je priznao da mu nedostaju kolege kojih više nema, pogotovo Slavka Brankova, koji je tumačio ulogu Crnog Jacka.

"Svi moji stari kolege, najdraži glumci, više ih nema. Crnog Jacka nema 20 godina", poručio je za Zagreb.info, dodavši kako više nije na kazališnim daskama, iako je povremeno prihvaćao uloge i nakon mirovine: "Ja sam u mirovini, igrao sam u predstavama do prije šest godina, onda sam prestao."

Svoje penzionerske dane provodi u jednostavnim rutinama: "Prošećem do Cvjetnog, po Trgu malo. Popijem kavicu, nađem se s nekim od prijatelja kojih je sve manje i manje."

Iako su prošla desetljeća od prvog emitiranja "Smogovaca", Kumpić i dalje živi među publikom, a Božidar Košćak ostaje jedno od onih lica domaće televizije uz koje su odrastale generacije gledatelja.

