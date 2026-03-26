Slavlje u domu Livajinih! Lijepi povod otkrila je dobra obiteljska prijateljica

Emotivna i duhovita čestitka jedne posebne prijateljice obilježila je rođendan Iris Livaje.

Supruga kapetana Hajduka Marka Livaje i bivša manekenka Iris Livaja proslavila je 46. rođendan, a posebnu je pažnju na društvenim mrežama privukla dirljiva i duhovita čestitka njezine kume i dugogodišnje prijateljice, glumice Ane Gruice Uglešić.

Njihovo prijateljstvo još je jednom došlo do izražaja kroz riječi koje su mnoge raznježile, ali i nasmijale.

''Od Turističke, izgleda, do penzije… Sretan ti rođendan, Irka moja!'', poručila je Uglešić.

Iris joj nije ostala dužna pa je uz osmijeh odgovorila: ''Nema za nas penzije.''

Uz ovu toplu razmjenu poruka, slavljenica je s pratiteljima podijelila i djelić rođendanske atmosfere. Objavila je fotografiju iz kreveta uz opis:

''…kažu, čestitamo… Otključali ste 46. razinu!!! Spremni ste za novu razinu, nove priče, nove zamke s puno osmijeha… i s ponekim suzama (suzama radosnicama) jer takav je život!!! Igre mogu početi.''

Iris Livaja na Instagramu

Rođendan je proslavila u intimnom krugu obitelji i najbližih prijatelja, na terasi s prekrasnim pogledom, uz opuštenu atmosferu i slatke zalogaje. No, upravo je iskrena čestitka kume pokazala koliko su njihova dugogodišnja povezanost i prijateljstvo posebni.

Bivša manekenka supruga nogometaša upoznala je 2014. godine, a dvije godine kasnije dobili su kćer Elizabet. Sin Lorenzo se rodio prije pet godina, a Marko i Iris pred oltar su stali 2022. godine.

Iris Livaja

Iris Livaja, Marko Livaja

