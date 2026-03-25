Gdje je danas jedan od najvećih zavodnika iz telenovela? I dalje je u sjajnoj formi

Bio je jedan od onih glumaca zbog kojih su se gasila svjetla u dnevnoj sobi i s nestrpljenjem čekala nova epizoda, a njegov pogled i osmijeh mnoge su ostavljali bez daha.

Devedesetih i početkom 2000-ih lomio je ženska srca diljem svijeta, a njegov osmijeh i šarm bili su zaštitni znak najgledanijih telenovela.

Carlos Ponce bio je jedan od onih glumaca zbog kojih se nije propuštala nijedna epizoda – pravi latino zavodnik koji je dominirao malim ekranima.

Portorikanski glumac rođen 1972. godine svoju je karijeru započeo upravo u sapunicama, gdje je vrlo brzo postao miljenik publike. Njegove uloge u popularnim telenovelama lansirale su ga među najveće zvijezde latino televizije, a karizma i izgled učinili su ga jednim od najpoželjnijih glumaca tog vremena. Hrvatska publika najviše ga pamti kao Brucea Remingtona iz meksičke telenovele ''Tajna čokolade''. Tamo je mamio poglede rame uz rame sa Génesis Rodríguez koja je utjelovila skromnu Rositu Amado.

No, za razliku od mnogih kolega iz tog žanra, Ponce nije ostao zarobljen u svijetu sapunica. Uspio je napraviti ono o čemu mnogi sanjaju – probiti se u Hollywood. Gledali smo ga u filmovima poput ''Couples Retreat'', ''Just My Luck'' i ''Spy,'' ali i u američkim serijama gdje je nastavio graditi međunarodnu karijeru.

Osim glume, okušao se i u glazbi te televizijskom voditeljstvu, čime je dodatno učvrstio status svestranog zabavljača. Njegov debitantski album bio je veliki hit na latino ljestvicama, a publika ga je rado gledala i u ulozi voditelja velikih TV projekata.

Carlos Ponce i dalje je aktivan u industriji – snima serije, sudjeluje u televizijskim projektima i redovito se pojavljuje na malim ekranima. Posljednjih godina vratio se i telenovelama, ali i reality formatima, potvrđujući da njegov šarm nije izblijedio. Onim najvjernijim fanovima poznato je i da se Ponce okušao i u glazbenoj karijeri pa je tako snimio nekolika pjesama. Jedna od poznatijih je ''Escuchame''.

Privatno je pronašao sreću s televizijskom voditeljicom Karinom Bandom, s kojom se vjenčao 2020. godine, a iz prijašnjeg braka ima četvero djece.

Iako ima 52 godine, u sjajnoj je formi, a njom se hvali i na društvenim mrežama.

