U stravičnom padu s balkona hotela influencerica slomila kralježnicu, prijateljice mole za pomoć

Britanska turistkinja i influencerica Beth Klug bori se za život nakon stravičnog pada s hotelskog balkona u popularnom tajlandskom odredištu Pattayi. Ono što je trebao biti idiličan odmor pretvorilo se u noćnu moru – mlada žena zadobila je teške ozljede, uključujući lom kralježnice na čak 24 mjesta.

Prema dostupnim informacijama koje je objavio Mirror, Beth, koja dolazi iz Grimsbyja u Lincolnshireu, pala je s balkona svoje sobe na četvrtom katu u ranim jutarnjim satima 15. ožujka. Pala je na betonsku teglu za biljke, a silina udarca ostavila ju je nepokretnom – nije mogla pomicati ruke.

Hitne službe pronašle su je kako leži na grmlju uz 22-katnu zgradu, u teškim bolovima. Okolnosti nesreće još uvijek nisu potpuno razjašnjene, a policija istražuje slučaj i pregledava snimke nadzornih kamera.

Zaštitar hotela opisao je dramatičan trenutak:

''Dok sam bio na dužnosti, čuo sam snažan udarac, kao da je nešto veliko palo. Kada sam došao provjeriti, zatekao sam osobu koja je pala i zapomagala za pomoć. Odmah sam obavijestio nadležne'', rekao je.

Beth je hitno prevezena u bolnicu, gdje se i dalje nalazi u teškom stanju. Njezini prijatelji u Velikoj Britaniji pokrenuli su akciju prikupljanja sredstava za liječenje i povratak kući.

Njezina prijateljica Kim Lyall istaknula je koliko je situacija ozbiljna.

''Beth ima osiguranje, ali bez policijskog izvještaja ne mogu započeti isplate. Veleposlanstvo pokušava ubrzati proces. U strašnim je bolovima i uopće ne može pomicati ruke – potpuno su uništene'', rekla je.

Dodala je i emotivnu poruku: ''Još je mlada i sama u stranoj bolnici. Ljudi bi trebali pokazati više suosjećanja.''

Prijateljica Anna Mohammed, koja ju je posjetila u bolnici u Pattayi, opisala je stanje još dramatičnijim te moli za pomoć.

''Beth je teško ozlijeđena i hitno joj je potrebna medicinska pomoć. Leđa su joj slomljena na 24 mjesta, ne može koristiti ruke i trpi jake bolove. Pokušavamo pronaći način da je što prije vratimo kući.''

Pattaya, poznata kao ''Grad grijeha'', već godinama privlači turiste zbog noćnog života, barova i kontroverzne reputacije. I dok mnogi posjetitelji ondje traže zabavu, ovakvi tragični incidenti ponovno otvaraju pitanje sigurnosti u jednoj od najposjećenijih destinacija na Tajlandu.

Istraga je u tijeku, a obitelj i prijatelji nadaju se brzom oporavku i povratku Beth u Ujedinjeno Kraljevstvo.

