Fatalnoj Rubi na vrhuncu slave dijagnosticiran je rak, a prije nekoliko godina postala je baka

Serija je prvi put prikazana 2004. godine, a u glavnoj ulozi gledali smo Barbaru Mori, koja danas ima 48 godina.

Meksička serija ''Rubi'' obilježila je početak 2000-ih i brzo postala jedan od najgledanijih televizijskih hitova. Priča o lijepoj, ali ambicioznoj djevojci koja ne bira sredstva kako bi došla do bogatstva i statusa osvojila je publiku diljem svijeta, a lik Rubi i danas se pamti kao jedan od upečatljivijih u svijetu sapunica.

Glavni lik Rubi utjelovila je urugvajsko-meksička glumica Barbara Mori, koja je upravo tom ulogom stekla veliku popularnost i postala jedno od najprepoznatljivijih lica latinoameričkih serija.

Nakon snimanja serije Barbara se suočila s teškim životnim izazovom - 2009. godine dijagnosticiran joj je karcinom dojke. Vijest ju je zatekla u trenutku kada je bila na vrhuncu popularnosti, piše Hola.

''Moje srce je uz sve ljude širom svijeta koji boluju od raka. Imam jedan mali savjet za njih - vjerujte da će sutra biti bolji dan i da možete pobijediti tu bolest. Upravo taj pozitivan stav čini čuda. Moj je san vidjeti svijet bez raka'', pričala je ranije.

A ona je zadržala pozitivan stav o kojemu je pričala te pobijedila opaku bolest te se nastavila baviti glumom. Poznato je i da je osnovala zakladu ''Amor Infinito'' koja pomaže djeci oboljeloj od raka.

Iako je od izlaska meksičke sapunice prošlo 22 godine, glumica se nije previše promijenila. Danas ima 48 godina, a prepoznatljivu tamno smeđu kosu zamijenila je nešto svjetlijom, dok je i dalje krase njezine prirodne kovrče.

Na društvenim mrežama često objavljuje fotografije, gdje je prati oko 2,8 milijuna ljudi, a brojni korisnici redovito hvale njezin mladolik izgled.

Kada je riječ o privatnom životu, Barbara Mori majka je postala vrlo rano. Sina Sergija rodila je sa samo 19 godina, a zanimljivo je da se priča ponovila i u sljedećoj generaciji – i on je s 19 postao otac, čime je glumica postala mlada baka.

Barbara Mori i sin Sergio

Barbara se 2016. godine udala za Kennetha Sigmana, ali tom braku došao je kraj nakon samo godinu dana. Ako je suditi prema društvenim mrežama, trenutačno ljubi meksičkog redatelja Fernanda Rovzara.

Barbara Mori i dalje je aktivna u svijetu filma i serija, a među novijim projektima ističe se i film ''Mistura''. Iako pažljivo bira uloge, jasno je da nije napustila glumačku scenu.

