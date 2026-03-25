Prate je milijuni! Evo tko je gimnastičarka koju ćemo gledati u Spasilačkoj službi

Mlada Amerikanka, poznata po gimnastici i društvenim mrežama, sada ulazi u svijet televizije. Paralelno ponovno privlači pažnju i novim fotografijama koje su brzo obišle internet.

Mlada Amerikanka Livvy Dunne ulazi u novo poglavlje karijere – uskoro ćemo je gledati u novoj verziji popularne serije ''Spasilačka služba''.

U seriji će glumiti mladu spasiteljicu, a snimanja su već započela u Malibuu, gdje je već snimljena u prepoznatljivom crvenom kupaćem kostimu zajedno s ostatkom ekipe.

Dok se priprema za svoju prvu veću glumačku ulogu, Livvy je privukla pažnju i fotografijama za poznati časopis Sports Illustrated Swimsuit za 2026. godinu. Ovo joj je već četvrti put zaredom da sudjeluje u tom projektu, što nije česta pojava, a prošle godine krasila je i naslovnicu.

Fotografije su snimljene na obali Meksika, gdje je pozirala u bijelom bikiniju koji je istaknuo njezinu sportsku figuru. U prvom planu bila je njezina linija, ali i opušteno i samouvjereno držanje pred kamerama. Prizore pogledajte OVDJE.

Inače, 23-godišnja Livvy je karijeru gradila kao gimnastičarka na sveučilištu LSU, gdje je bila među zapaženijim članicama ekipe.

Paralelno je razvila i snažnu prisutnost na društvenim mrežama, gdje danas okuplja milijune pratitelja i surađuje s brojnim brendovima. Na Instagramu je prati čak 5.2 milijuna pratitelja.

Livvy je u vezi s američkim bejzbolašem Paulom Skenesom, koji igra za Pittsburgh Pirates i smatra se jednim od najperspektivnijih mladih igrača. Par povremeno dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama, što redovito privlači pažnju njihovih pratitelja.

Nakon završetka sportske karijere, sve se više okreće novim projektima, a uloga u seriji ''Spasilačka služba'' njezin je najveći iskorak do sada.

