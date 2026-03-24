Tko je žena koju zovu kraljicom razvoda? Njezine usluge traže samo najveći

Laura Wasser, poznata kao kraljica razvoda, jedna je od najtraženijih i najskupljih odvjetnica u Hollywoodu koja zastupa najveće zvijezde u njihovim najeksponiranijim razvodima, uz nekonvencionalan pogled na brak i privatni život.

Posljednjih dana mediji pišu o razlazu najpoznatijeg slovenskog košarkaša Luke Dončića i njegove donedavne zaručnice Anamarije Goltes. Koliko je drama eskalirala, pokazuje i to da je 27-godišnji igrač LA Lakersa angažirao opaku odvjetnicu koju u Hollywoodu zovu kraljicom razvoda.

Riječ je o Lauri Wasser, koja je poznata po nizu uglednih klijenata čije je razvode rješavala i pritom zaradila vrtoglave iznose.

Rođena 1968. u obitelji odvjetnika, Wasser je karijeru izgradila u prestižnom uredu Wasser, Cooperman & Mandles. Specijalizirala se za obiteljsko pravo, a s vremenom je postala prvi izbor slavnih osoba kada je riječ o razvodima visokog profila.

Osim odvjetničkog posla, pokrenula je i platformu za razvode te sudjelovala u modernizaciji procesa razvoda kroz digitalne alate.

Popis njezinih klijenata zvuči kao lista gostiju s dodjele Oscara. Među najpoznatijima su Kim Kardashian, Angelina Jolie, Johnny Depp, Britney Spears, Jennifer Garner, Gwen Stefani, Ryan Reynolds, Ashton Kutcher, Christina Aguilera, Kelly Clarkson i Kevin Costner. Upravo zbog ovakvih imena, Wasser je postala sinonim za najskuplje i najkompliciranije razvode u industriji.

Jedan od slučajeva koji ju je katapultirao među najtraženije odvjetnike bio je razvod Britney Spears i Kevina Federlinea. Iako nije ostala do kraja procesa, njezina uloga u tom slučaju bila je ključna za njezin proboj u A-listu odvjetnika, a cijeli slučaj dodatno je bio pod povećalom javnosti zbog drame oko skrbništva.

"Bilo je to vrijeme u kojem su mediji uistinu bili naporni i kada nismo znali kako zadržati stvari unutar četiri zida. No mislim da odvjetnik gospodina Federlinea nije ni želio zataškati stvari. Sve je počelo biti izvan kontrole, a nitko nije ni znao koliko zapravo vijesti mogu brzo putovati i koliko će se brzo nešto proširiti po svijetu. Danas puno bolje možemo zadržati stvari za sebe, pa je to itekako bila velika lekcija za mene kada je riječ o tome kako surađivati s klijentima koji su željeli svoj život zadržati privatnim. Tada smo osmislili neke trikove za to kako neke stvari sačuvati od medija", prisjetila se tog slučaja Wasser, koja je pomogla Spears i tijekom razvoda od Sama Asgharija.

Wasser spada među najskuplje odvjetnike u Hollywoodu – njezina satnica iznosi oko 1.000 dolara. Zbog toga si može birati klijente, ali i otvoreno im reći kada njihove zahtjeve smatra nerealnima. Odlične preporuke dobivala je i zbog odlično složenih predbračnih ugovora kojim je zaštitila svoje klijente, a inzistira na tome da klijenti rješavaju sve iza zatvorenih vrata, putem medijacije, pokušavajući izbjeći odlazak u sudnicu, jer sve što tamo bude izneseno uvijek završi u medijima.

Iako nema klasičnih osobnih skandala, Wasser se često nalazi u središtu kontroverzi zbog prirode svojih slučajeva. Posebno se raspravljalo o korištenju privatnih sudaca u razvodima slavnih, što je izazvalo pitanje imaju li bogati pristup posebnom pravosudnom sustavu.

Također, zastupanje u nekim od najeksponiranijih razvoda – poput onih Johnnyja Deppa ili Angeline Jolie – automatski je stavlja pod povećalo javnosti.

Zanimljivo, i sama Wasser ima nekonvencionalan pogled na brak. Ima dvoje djece s bivšim partnerima, ali se nakon vlastitog razvoda nije ponovno udavala. Otvoreno govori kako ne vjeruje u klasičan koncept braka ni cjeloživotne monogamije, što dodatno intrigira javnost s obzirom na njezinu profesiju.

"Ono u što iskreno vjerujem je da većini ljudi nije namijenjeno da provedu život s jednom osobom. Ako si pronašao nekoga i s njim budeš do smrti, onda si uistinu blagoslovljen i to je fantastično, no puno ljudi to ne nalazi. Upravo zbog toga mislim da je bolje za djecu, ali i općenito ljude da budu sretni u vezi. Važno je reći - ako već nisi sretan u vezi, nemoj dopustiti svojoj djeci da odrastaju gledajući dvoje jadnih ljudi koji ne vole jedno drugoga. Kreni dalje", poručila je Wasser.

S godinama je Laura Wasser postala i pop-kulturna figura. Njezino ime često se spominje kao inspiracija za likove u filmovima i serijama o razvodima, što dovoljno govori o njezinu utjecaju.

