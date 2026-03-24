Sjećate se male špijunke iz hit franšize? Njezin život danas mnoge će iznenaditi

Emily Osment od dječje zvijezde iz Spy Kids i Hannah Montane uspješno je izgradila karijeru odrasle glumice s ulogama u "Mladon Sheldonu" i "Georgiejev i Mandyn prvi brak", zbog čijeg snimanja je propustila okupljanje povodom 20 godina serije.

Emily Osment, koju mnogi i danas pamte kao Lilly iz serije "Hannah Montana", prošla je put od dječje zvijezde do ozbiljne i svestrane glumice koja i danas gradi uspješnu karijeru na televiziji.

Ipak, ono što mnogi ne znaju jest da je ona samo jedna od uspješnih članica svoje obitelji, a sudeći prema svom bogatom portfelju, trenutno i najzaposlenija.

Galerija 10 10 10 10 10

Emily Osment - 9 Foto: Profimedia

Emily Osment - 7 Foto: Profimedia

Rođena je 10. ožujka 1992. u Los Angelesu u obitelji povezanoj s glumačkom industrijom – otac joj je Michael Eugene Osment, koji je glumio u nekoliko filmova, dok je njezin brat poznati glumac Haley Joel Osment, koji je kao dijete bio nominiran za Oscara.

Karijeru je započela vrlo rano, pojavljujući se u reklamama i manjim televizijskim ulogama, što ju je brzo dovelo do većih projekata.

Prvi veći proboj ostvarila je u filmovima "Spy Kids 2" i "Spy Kids 3-D", gdje je glumila simpatičnu Gerti Giggles. Iako je bila mnogima isprva antipatična, Gerti je na koncu pomogla glavnim junacima Juniju i Carmen Cortez u borbi protiv zla i njezinog oca.

Emily Osment - 12 Foto: Profimedia

Emily Osment - 3 Foto: Profimedia

No svjetsku slavu donijela joj je uloga Lilly Truscott u Disneyjevoj seriji "Hannah Montana", gdje je bila najbolja prijateljica Miley Stewart/Hannah Montani, koju je tumačila Miley Cyrus. Serija je postala globalni fenomen i obilježila djetinjstvo cijele generacije, a Osment je upravo tom ulogom postala jedno od najprepoznatljivijih lica Disney Channela.

Nakon završetka disneyjevske faze, Emily je uspješno izbjegla zamku dječje zvijezde i nastavila graditi karijeru raznovrsnim projektima. Istaknula se u filmu "Cyberbully, koji se bavio temom internetskog nasilja, a potom i u seriji "Young & Hungry", gdje je pokazala komičarski talent i osvojila nominacije za nagrade Teen Choice. Pojavljivala se i u projektima poput "The Kominsky Method" i "Pretty Smart", potvrđujući svoju svestranost.

Emily Osment - 2 Foto: Profimedia

Emily Osment - 10 Foto: Profimedia

U posljednjih nekoliko godina ponovno je doživjela veliki uspjeh zahvaljujući ulozi Mandy McAllister u seriji "Mladi Sheldon".

Njezin lik bio je toliko popularan da je dobio i vlastitu seriju – "Georgiejev & Mandyn prvi brak", u kojoj ima glavnu ulogu i koja dodatno učvršćuje njezin status na televizijskoj sceni.

Emily Osment - 8 Foto: Profimedia

Emily Osment - 14 Foto: Profimedia

Što se privatnog života tiče, Emily je bila u nekoliko veza, a 2024. se udala za Jacka Anthonyja. Međutim, brak je završio razvodom već 2025., samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja. Unatoč medijskoj pažnji, trudi se zadržati privatnost i fokus na karijeri. Ono što se zna da je bliska s bratom Haleyjem Joelom, kojeg je primila u svoj dom nakon što je njegova kuća izgorjela u katastrofalnim požarima 2025. godine.

Emily Osment - 13 Foto: Profimedia

Ovih dana fanovi "Hannah Montane" obilježavaju 20 godina od početka emitiranja, povodom čega je snimljen i specijal za Disney. Međutim, Osment nije bila na snimanju, kao ni na premijeri, no iz jednostavnog razloga – obveze na snimanju. Emily je otkrila da je bila zauzeta snimanjem serije "Georgiejev & Mandyn prvi brak", zbog čega nije mogla sudjelovati u posebnom okupljanju.

Unatoč tome, javno je izrazila zahvalnost za iskustvo koje joj je serija donijela i istaknula koliko je utjecala na njezin profesionalni razvoj.

Emily Osment - 6 Foto: Profimedia

Danas, gotovo dva desetljeća nakon početka "Hannah Montane", Emily Osment i dalje je aktivna i relevantna u industriji. Od djevojčice iz Disneyjevih hitova do glavne glumice u popularnim sitcomima, njezina karijera primjer je uspješnog prelaska iz dječjih u odrasle uloge – bez gubitka autentičnosti.

