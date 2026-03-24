Taylor Swift dolazi u Hrvatsku? Šuška se o posjetu koji će mnoge zaintrigirati

Taylor Swift i Travis Kelce navodno će nakon vjenčanja krenuti na luksuzni medeni mjesec diljem svijeta, a jedno od odredišta koje planiraju posjetiti je i Hrvatska.
Vjenčanje godine, ono između glazbene superzvijezde Taylor Swift i igrača američkog nogometa Travisa Kelcea, trebalo bi se održati početkom ljeta, a već sada se šuška kako planiraju medeni mjesec iz snova – koji, prema navodima stranih medija, uključuje i Hrvatsku.
Kako piše američko izdanje The Suna, slavni par navodno priprema višetjedno putovanje koje će obuhvatiti nekoliko kontinenata, a među europskim destinacijama našla se i Hrvatska. Nakon boravka u Italiji, na jezeru Como i Francuskoj rivijeri, Swift i Kelce planiraju posjetiti hrvatsku obalu i zaleđe.
Galerija 26 26 26 26 26
Taylor Swift i Travis Kelce - 1 Foto: Profimedia
Taylor Swift i Travis Kelce - 5 Foto: Profimedia
Taylor Swift - 1 Foto: Afp
Prema izvorima bliskim paru, Hrvatska im je posebno zanimljiva zbog Kelceovih obiteljskih korijena. Kako je ranije otkriveno, igrač Kansas City Chiefsa vuče hrvatsko podrijetlo po šukunbaki i šukundjedu sa strane svoje majke Donne, što ovom putovanju daje dodatno osobno značenje.
Par navodno planira istraživati i manja turistička područja, kako bi se povezali s obiteljskom poviješću, ali i uživali u prirodi i privatnosti koju Hrvatska nudi.
Taylor Swift i Travis Kelce - 1 Foto: Instagram
Taylor Swift - 2 Foto: Afp
Taylor Swift Foto: MARK RALSTON / AFP
Njihov medeni mjesec zamišljen je kao pravo globalno putovanje od Bahama, preko Europe pa sve do Azije i Australije. Nakon Hrvatske, planiraju posjetiti i Grčku, gdje će boraviti na privatnom otoku, a zatim nastaviti prema Singapuru, Australiji i Fidžiju.
Putovanje bi, prema izvorima, trebalo završiti na Havajima, neposredno prije nego što se Kelce vrati sportskim obavezama u drugoj polovici srpnja.
Swift i Kelce, koji se zaručio 10. kolovoza 2025., navodno žele ovo razdoblje provesti što dalje od očiju javnosti, s minimalnim kontaktom s vanjskim svijetom, kako bi se u potpunosti posvetili jedno drugome.
Ako se planovi ostvare, Hrvatska bi uskoro mogla ugostiti jedan od najpoznatijih parova današnjice i to u jednom od najposebnijih trenutaka njihova života.
Kelcejevi šukundjed i šukunbaka dolaze iz mjesta Vele Drage u Gorskom kotaru, a ekskluzivni razgovor s njegovom daljnjom rođakinjom za IN magazin pogledajte OVDJE.
