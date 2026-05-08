Marco Cuccurin ispričao situaciju koja ga je jako potresla: "Šutnuo sam ga i bacio..."

Marco Cuccurin doživio je neugodan incident tijekom šetnje kada je njegova psa napao njemački ovčar. U pokušaju da ga zaštiti i sam je zadobio lakšu ozljedu prsta, a cijela situacija jako ga je potresla.

Hrvatski influencer Marco Cuccurin podijelio je neugodno iskustvo koje je doživio tijekom jutarnje šetnje sa svojim psom Chanijem.

Na društvenim mrežama objavio je fotografiju ozlijeđenog prsta i opisao što se dogodilo.

"Danas ujutro je mog psa Chanija i mene napao njemački ovčar. Zapravo, više njega, ali je bilo strašno i jezivo jer ga je doslovno ulovio za vrat i glavu", napisao je i detaljno opisao dramatičnu situaciju u kojoj je pokušao spasiti svog ljubimca.

"Chani i ja smo bili u šetnji i došao je njemački ovčar koji je nas već jednom prilikom pratio do zgrade, do stana čak. Ja sam skužio da želi napasti Chanija i Chanija sam držao u naručju. Ovog puta ga nisam stigao uzeti u naručje. Gazda govori: 'Ne, ne, ne, nemoj'. Ja, dok sam se okrenuo, taj pas je već Chanijevu glavu imao u ustima. Ja sam se šokirao i nisam znao uopće što napraviti. Instinktivno sam povukao Chanija i vidio da pas ne pušta i trga kao da je kokoš, kao da je zec. I tako me prepala ta agresivnost, ja sam na kraju uzeo tom ovčaru glavu i ovako razvukao van i iščupao, šutnuo sam ga i bacio", ispričao je.

Nakon incidenta reagirao je i vlasnik drugog psa, a Marco je istaknuo koliko ga je cijela situacija potresla.

"Uto dolazi gazda i ja ono: 'Zvat ću vam policiju, veterinarsku.' Ako imaš problem s divljim psom – lajna, lanac, brnjica, dresura, pod hitno, a ne bez uzice, povodca, bez ograde i ikog ičeg puštati psa... Ja sam se, ljudi moji, tresao. Sad vidim da mi je ovdje prst natečen, ovdje mi se raskrvarilo. I OK, ozljede nisu strašne, Chani ima malo, nešto ogrebano. Moglo je završiti puno gore. Može i jednog dana taj pas napasti dijete, ne samo drugog psa. Ja, evo, ovim putem apeliram na ljude koji imaju pse da, ako im se ne znaju ponašati, naprave nešto. Nemoj dozvoliti da se desi sr*nje i onda će ti biti žao. Kažem vam, ne mogu se smiriti, ostao sam bez glasa koliko sam vikao, tražio pomoć, nitko naravno nije ni došao. Strašno. Treba paziti na svoje pse, ljudi moji", rekao je.

Na kraju je poručio da su on i njegov pas dobro, iako su i dalje pod dojmom svega.

"Kao što se i da primijetiti, Chani je dobro, ja sam dobro, samo me oprao šok, sutra ćemo za svaki slučaj veterinaru na pregled i vidjeti što on kaže i vidim već sada da mi pišete da prijavim to veterinarskoj inspekciji i da imam uz sebe pepper sprej za pse... Uff, ljudi, koji stres, nikome ovo ne želim, danas sam izvukao da sve bude OK, hvala Bogu", zaključio je.

