Potresno sjećanje Darije Lorenci Flatz na opsadu Sarajeva i izbjeglištvo

Glumica Daria Lorenci Flatz emotivnom je objavom na društvenim mrežama obilježila Dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva te još jednom podsjetila na osobnu tragediju i ratne traume koje nosi iz rodnoga grada.

Glumica Daria Lorenci Flatz, zvijezda popularne serije ''Kumovi'', na društvenim je mrežama podijelila emotivan video sarajevske stranice povodom Dana sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva (1992. – 1995.), a njezina objava dirnula je brojne pratitelje.

U videu koji je podijelila navodi se kako je tijekom opsade Sarajeva, koja se smatra najduljom opsadom jednoga grada u modernoj povijesti ratovanja, ubijeno 1601 dijete.

Daria Lorenci Flatz na Instagramu Foto: Instagram

Daria je uz snimku napisala snažnu i potresnu poruku:

''Prokleti bili zauvijek. Onako iskreno. Nikad neću oprostiti Sarajevo. Nikad.''

Objava je izazvala brojne reakcije i poruke podrške, osobito zato što glumica ratnu tragediju nije promatrala izdaleka – proživjela ju je osobno.

Daria Lorenci Flatz - 5 Foto: Josip Moler / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Ekskluzivne fotke sa snimanja "Spasilačke službe": Pogledajte vruće prizore ove plavuše u crvenom bikiniju!

Naime, Daria je 1992. godine, sa samo 16 godina, pobjegla iz Sarajeva zajedno s bakom i djedom, dok su njezini roditelji ostali u opkoljenom gradu. O svom ratnom iskustvu, izbjeglištvu i dolasku u Zagreb glumica je ranije otvoreno govorila u intervjuima prisjećajući se teških trenutaka koji su obilježili njezino odrastanje.

Daria Lorenci - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

"Kad sam došla u Zagreb, kao izbjeglica, puna jada, straha, boli, u pubertetu, izgubljena potpuno, nasip je bio moje mjesto. Prvo mjesto u Zagrebu za koje sam se vezala. Primio je svu moju usamljenost i bol... 30 godina poslije, i dalje mu se vraćam", napisala je glumica jednom.

Pogledaji ovo Celebrity Velika životna promjena Ive Ajduković: ''Izgubila sam 23 kilograma u osam mjeseci''

Unatoč godinama koje su prošle, jasno je da su sjećanja na rat i dalje duboko prisutna u njezinu životu, a ovom objavom još je jednom podsjetila na tragediju koju Sarajevo i njegove obitelji nikada neće zaboraviti.

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

Galerija 15 15 15 15 15

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Komplimenti za Severinu u topiću: ''Sreća je roditi se lijep, ali mnogo je truda uloženo za takav trbuh''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Zbog svjetlucavih detalja haljina Livakovićeve supruge ostavila je glamurozan dojam, stoji pravo bogatstvo

Pogledaji ovo Celebrity Princ William nije skrivao emocije: Ovako je slavio važan trenutak svog omiljenog kluba!