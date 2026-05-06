Velika životna promjena Ive Ajduković: ''Izgubila sam 23 kilograma u osam mjeseci''

Velike životne promjene često počinju jednom odlukom – a upravo je takav bio i put Ive Ajduković, koja je u proteklih nekoliko mjeseci napravila značajan zaokret kada je riječ o zdravlju i načinu života.

Osvrnuvši se na svoj put, otkrila je koliko je kilograma izgubila i što ju je potaknulo na promjenu.

''U posljednjih osam mjeseci izgubila sam 23 kilograma. Iskreno, sve je počelo prošlog ljeta kada sam sama sebi rekla – moram nešto promijeniti, ovako više ne ide. Moj je posao vezan za noćne smjene i stalno sam to koristila kao izgovor za loše navike, posebno večernje jedenje. Dodatna motivacija bio je i poziv na TLZP, ne bih se osjećala dobro da s 83 kg moram utjeloviti neku zgodnu pjevačicu.''

U procesu mršavljenja ključnu ulogu imala je promjena prehrane, iako nije zanemarila ni fizičku aktivnost.

''Promjena prehrane bila je ključna – rekla bih čak i važnija od same fizičke aktivnosti. Naravno, kombinacija s kretanjem dala je najbolje rezultate. Najveći izazov na početku bio mi je izbaciti slatkiše i kruh. To su bile moje slabe točke, uz to što sam dan započinjala s dvije kave sa šlagom i šećerom na prazan želudac, a prvi pravi obrok bio bi tek ručak.''

S vremenom je uspjela uvesti red u svakodnevicu i stvoriti održivu rutinu.

''Da, treniram. Uvela sam redovite šetnje i treninge u teretani. Danas mi je rutina puno organiziranija – trudim se biti aktivna svaki dan, čak i kad nemam puno vremena.''

Promjene su vidljive i u načinu prehrane, koji danas prati jasno definirana struktura.

''Dan započinjem nezaslađenim čajem i toplom vodom s limunom. Nakon toga slijedi doručak – najčešće zobene ili granola s jogurtom, whey proteinom i voćem. Ručak je nešto poput riže, lešo mesa ili ribe, krumpira i puno salate. Večera je laganija – salata s tunom ili piletinom uz domaći dresing i puno povrća. Zadnji obrok mi je oko 18 sati. Pijem oko 3 litre vode dnevno. Nisam se ničega zauvijek odrekla, ali slatkiše i kruh konzumiram minimalno ili u posebnim prilikama.''

Osim fizičkih promjena, ističe i značajan napredak na mentalnom planu.

''Apsolutno. Misli su mi se očistile, postala sam koncentriranija i imam puno više energije. Lakše obavljam svakodnevne obveze, a samopouzdanje mi je znatno poraslo. Osjećam se kao da je 10 godina nestalo s mojih leđa.''

Održavanje kontinuiteta uz brojne obveze nije bilo jednostavno, ali upornost je bila presudna.

''Nije bilo lako, pogotovo uz moj tempo života. Naravno da je bilo kriznih trenutaka, posebno na početku kad sam se odvikavala od slatkoga. Ali bila sam dosljedna i nisam posustajala. Kad sam počela primjećivati rezultate, to mi je bio najveći motiv da nastavim dalje.''

U cijelom procesu važnu ulogu imala je i podrška bližnjih, posebno jedne osobe.

''Podrška mi je jako važna i imam sreću da je imam. Posebno me motivirala prijateljica Ana-Marija koja mi je stalno govorila: 'Ne može ti prvi obrok biti ručak!' Ona je uz to završila Prehrambeno-biotehnološki fakultet, pa mi je dodatno značilo da ipak ono što ona radi i jede ima smisla. Gledala sam kako je ona, uz troje djece, čak i blizance, uspjela ostati u formi, a samo je pazila na prehranu i jela odgovorno te se dovoljno kretala. To me potaknulo da je konačno poslušam i promijenim prehranu iz temelja.''

Danas na cijeli proces gleda s velikim zadovoljstvom, bez potrebe za velikim promjenama unatrag.

''Danas na to gledam kao na jednu od najboljih odluka u životu. Težak je to put, ali koristi su ogromne. Možda bih jedino ranije krenula – to je jedina stvar koju bih promijenila.''

Svima koji žele napraviti sličan korak ima jasan savjet.

''Budite dosljedni i strpljivi. Ne tražite brza rješenja. Shvatite da je manje više i da su male promjene tijekom vremena ključ uspjeha. I najvažnije – ne odustajte kad postane teško.''

Uz sve to, aktivno sudjelovanje u showu Tvoje lice zvuči poznato dodatno joj pomaže u održavanju discipline.

''Tempo je stvarno intenzivan, ali zapravo mi pomaže da ostanem disciplinirana. Između snimanja danas uvijek biram kuhano ili zdravije opcije poput salata, umjesto da odem u pekaru kao prije. Naučila sam donositi bolje odluke čak i kad sam u žurbi.''