Priča Sare Duvnjak: U novinarstvo je ušla sasvim slučajno, a danas ne može bez njega

Od kazališnih dasaka do televizijskog terena, njezin profesionalni put obilježen je neočekivanim zaokretima i iskustvima koja su je oblikovala. Danas u novinarskom radu spaja dinamiku, emociju i stvarne ljudske priče, a upravo takvi projekti, poput utrke Wings for Life koja nas očekuje 10. svibnja, dodatno joj potvrđuju zašto je odabrala ovaj poziv.

Put Sare Duvnjak do novinarstva nije bio klasičan, ali upravo ju je ta nepredvidivost dovela do posla u kojem se danas u potpunosti pronašla. Od turizma i kazališta do televizije, njezina karijera razvijala se kroz različita iskustva koja su je, kako kaže, oblikovala i usmjerila prema novinarstvu.

''Moj profesionalni put bio je sve samo ne klasično novinarstvo. Krenula sam sa studijem turizma i menadžmenta, a završila na Akademiji dramskih umjetnosti. Jedno vrijeme radila sam u zagrebačkom Gradskom kazalištu Komedija, no veliki preokret dogodio se tijekom COVID-a. Zbog pandemije, ali i potresa, kazalište se zatvorilo i posla više nije bilo. Paralelno sam radila na Otvorenom radiju i CMC televiziji, gdje sam vodila vlastitu emisiju. Upravo sam se ondje, gotovo slučajno, ozbiljnije upoznala s novinarstvom i potpuno zaljubila u taj posao. Nakon toga vidjela sam oglas da emisija Provjereno traži novinara — i tu zapravo počinje moja priča s Novom TV''.

Danas je u novinarstvu najviše motiviraju izazovi i nepredvidivost svakodnevnog rada, ali i ljudi s kojima se susreće na terenu.

''Izazovi me uvijek motiviraju. Motivira me i to da nikad zapravo ne znate kako će vam izgledati dan. Motiviraju me ljudi kojima u očima vidite nadu kada pričaju s nama novinarima. To je znak da bez obzira na sve ljudi i dalje vjeruju u novinare i da novinarstvo i dalje može promijeniti stvari nabolje. Moj se stav nije puno mijenjao. Uvijek sam ovo doživljavala kao nešto čemu treba sto posto biti predan. Nema radnog vremena… jer koliko god zvuči poput klišeja, priče zaista jesu svuda oko nas i uvijek me iznova iznenadi koliko se ljudi otvore u najintimnijim stvarima kada znaju čime se bavite.''

Sara Duvnjak Foto: Nova TV

Rad na Novoj TV donio joj je brojna iskustva koja, kako kaže, možda nikada ne bi doživjela u nekom drugom zanimanju.

''Svako zanimanje ima svojih prekrasnih i možda ponekad manje lijepih stvari. Iskustvo rada na Novoj TV ukratko je takvo da često pomislim da nisam ušla u novinarstvo, neka iskustva, događaje i doživljaje ne bih nikada imala prilike iskusiti.''

Iako se dobro snalazi u različitim formatima, priznaje da joj je terenski rad posebno blizak.

''Svakako mi je draži terenski rad i javljanja uživo. Pogotovo ako su neki događaji u pitanju i kada nemate unaprijed određeno što ćete reći – jednostavno se događa u trenutku.''

Publika je doživljava kao energičnu i autentičnu, a ona ističe da je ključ upravo u iskrenosti.

''Samo treba biti svoj i voljeti ono što radite. Onda prava osobnost dolazi na vidjelo. Ponekad treba malo napora smanjiti doživljaj jer često u takvim trenucima dođe navala adrenalina koju treba kontrolirati. Nije uvijek lako.''

Posebno emotivno iskustvo za nju je sudjelovanje u utrci Wings for Life, gdje je bila dio presretačkog vozila.

''To mi je bilo jedno od najljepših iskustava otkad radim na Novoj TV. Svi su mi uvijek govorili da se to treba doživjeti, a nikako da odem i sama trčati. Prošle godine sam odlučila da je to to i da ću se prijaviti, a onda sam dobila poziv da sudjelujem u emisiji i da budem u presretačkom vozilu. Imala sam osjećaj da sam svaku osobu na toj utrci vidjela i upila svaku tu emociju jer svatko ima neki svoj razlog zbog kojeg je ondje. Na samom startu suze su krenule same od sebe, a u vozilu sva četiri sata to je bila takva sreća i tako neka lijepa, posebna energija da ne mogu vjerovati da ću to opet imati priliku iskusiti."

Humanitarna dimenzija projekta za nju ima posebno značenje i vraća vjeru u ljude.

''Stalno smo okruženi nekim lošim vijestima u svijetu. Ovakve stvari ponovno vrate nadu u ljudskost. Zaboravimo koliko je snaga ljudi i zajedništva jaka. Da je više takvih stvari u svijetu, odnosno da nadjačaju sve ono loše, svijet bi bio puno ljepše mjesto.''

Tijekom karijere nakupilo se mnogo trenutaka koje pamti, a svaki od njih na neki način ostavlja trag.

''Previše toga ostalo je urezano i jako mi je teško izdvojiti samo jednu. Svakako vidim da i mene ovaj posao mijenja… volim vjerovati da je to nabolje!''

Kada nije pred kamerama, vrijeme najradije provodi aktivno i u društvu bliskih ljudi.

''Moje društvo i hobiji. Volimo provoditi vrijeme u prirodi. Bitno da je akcija, od planinarenja, putovanja, sportskih događanja itd.''

Za uspjeh u novinarstvu, posebno kod mlađih generacija, ističe nekoliko ključnih osobina.

''Prilagodljivost i brzina. Snalaženje u trenutku i rekla bih ekstrovertiranost. Ako niste spremni na puno komunikacije s puno nepoznatih ljudi – ne ulazite u ovaj posao!''

Iako planove za budućnost ima, zasad ih zadržava za sebe.

''Ima puno toga, no to ću zasad još zadržati za sebe. Želje i tajne se ne otkrivaju.''