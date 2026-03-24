Uspon i pad glazbene senzacije: Zbog jednog poteza našla se pod žestokim napadima

Chappell Roan u kratkom vremenu je prošla put od nove miljenice glazbene scene do kritizirane dive koja ne gaji poštovanje prema fanovima.

Proteklog vikenda glazbena zvijezda Chappell Roan našla se u središtu skandala nakon što je njezin zaštitar navodno agresivno reagirao prema 11-godišnjoj obožavateljici.

Cijeli slučaj dobio je dodatni zamah zbog činjenice kako je u pitanju kći proslavljenog glumca Judea Lawa s Catherine Harding, čiji je suprug, talijansko-brazilski nogometaš Jorginho, sve objavio na Instagramu.

Chappell Roan - 1 Foto: Profimedia

Iako se glazbenica pokušala opravdati kako to nije bio njezin zaštitar i da uopće nije vidjela djevojčicu kako prolazi blizu nje, Harding je na svojim društvenim mrežama poručila kako je dotični bio uz Roan za vrijeme doručka, ponovno potvrdivši sve što je njezin suprug napisao na društvenim mrežama.

Iako se glazbom bavi posljednih 20-ak godina, Roan je postala mainstream tek 2024. godine kada su se njezine pjesme počele dijeliti na TikToku, a zasad jedini album "The Rise and Fall of a Midwest Princess" dobio pohvale kritičara.

Chappell Roan - 2 Foto: Afp

Chappell Roan - 8 Foto: Profimedia

Pravim imenom Kayleigh Rose Amstutz, Chappell Roan je poznata po svojoj estetici inspiriranoj campu i drag kraljicama, a kao dijete odrasla je u konzervativno-republikanskoj sredini, zbog čega je često osjećala da želi pobjeći.

Kao tinejdžerica počela je objavljivati obrade i ponekad vlastite radove na YouTubeu, što je privuklo pažnju diskografskih kuća, a na koncu 2015. odabrala je Atlantic Records. Kako je često izražavala nezadovoljstvo svojim pravim imenom, odlučila je nastupati pod umjetničkim imenom, inspiriranim imenom svojeg djeda Dennisa K. Chappella koji je preminuo 2016. godine.

Chappell Roan - 4 Foto: Profimedia

Chappell Roan - 7 Foto: Profimedia

Selidbom u Los Angeles prvi put je osjećala kako je to biti slobodna queer žena, ističući koliku je ljubav počela osjećati izvan rodnog Missourija. Paralelno s teškim počecima karijere, Chappell je počela raditi u trgovini krafni, barovima kao konobarica, kao asistentica u produkciji i dadilja. Počela je nezavisno objavljivati pjesme koje su uhvatile pozornost publike željne novih ideja u glazbenom svijetu. Pravi uspon započeo je objavom albuma "The Rise and Fall of a Midwest Princess" u rujnu 2023. godine, koji je distribuirala putem izdavačke kuće Island Records. Postao je jedan od najboljih albuma prema izboru magazina Variety.

Chappell Roan - 2 Foto: Profimedia

Chappell Roan - 1 Foto: Afp

Ono što je privuklo publiku jest sposobnost pričanja priče. "Femininomenon" je važna jer govori o ženskoj seksualnosti, "Hot To Go" je inspirirana Chappellinom željom da postane navijačica, a u "Pink Pony Club", koju je izvela na Grammyju, ispričala je priču o ženi koja se seli u južnu Kaliforniju iz svoje rodne savezne države Tennessee i zapošljava se kao plesačica u gay striptiz klubu u West Hollywoodu, unatoč željama svoje majke.

Chappell Roan - 5 Foto: Profimedia

Kao pripadnica generacije Z često ističe svoju brigu o pravima LGBTQ+ osoba i Palestinaca, no posljednjih mjeseci našla se pod žešćim kritikama. Tijekom predsjedničke kampanje navukla je bijes na sebe jer nije javno podržala Kamalu Harris, ističući kako ona nije napravila ništa za Palestince, iako su mnogi smatrali kako je razlog tomu njezin ujak Darin Chappell, republikanski predstavnik u parlamentu u Missouriju. Isto tako, bila je u fokusu kritika zbog videa u kojem je otkrila koliko su joj parasocijalne reakcije obožavatelja zasmetale dok obavlja svakodnevne poslove, što je potaknulo raspravu o pretjeranom uključivanju obožavatelja u živote umjetnika.

Osim toga, Roan se često ne libi kritizirati glazbenu industriju. Više puta je govorila o pritiscima s kojima se suočavaju mladi izvođači, posebno žene i queer umjetnici, ističući kako industrija često nameće standarde koji guše autentičnost. Takvi istupi izazvali su brojne rasprave, ali i dodatno učvrstili njezin imidž iskrene i beskompromisne umjetnice.

Chappell Roan - 9 Foto: Profimedia

Chappell Roan - 3 Foto: Afp

S jedne strane fanovi drugih glazbenica počeli su dijeliti fotografije svojih favoritkinja koje ne ignoriraju djecu-obožavatelje u javnosti te govore kako bi joj svi trebali ispuniti želju i ostaviti ju na miru, optužujući Chappell za licemjerstvo jer joj slava ne smeta kada ide na tjedne mode. S druge strane, Chappellini fanovi pokušavaju je obraniti i dijeliti svoja pozitivna iskustva, te optužuju druge za kampanju klevećenja.

Ipak, jasno je da Chappell Roan ne prati pravila klasičnog ponašanja pop zvijezde i upravo zato ovaj slučaj je dobio na pozornosti, postavljaju pitanje poštovanja glazbenika prema fanovima.

