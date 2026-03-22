Pop zvijezda u središtu skandala: Poslala zaštitara na 11-godišnju djevojčicu?

Chappell Roan našla se u središtu skandala nakon što je njezin zaštitar navodno agresivno reagirao prema obožavateljici, čiji je očuh nogometaš Jorginho.

Pop zvijezda Chappell Roan našla se u središtu novog skandala nakon što je optužena za neprimjereno ponašanje njezina zaštitara prema djetetu tijekom boravka u São Paulu, gdje nastupa na festivalu Lollapalooza.

Cijeli slučaj izašao je u javnost nakon objave nogometaša Jorginha, koji je ispričao neugodno iskustvo svoje obitelji u hotelu u kojem je odsjedala i pjevačica. Prema njegovim riječima, 11-godišnja Ava, kći njegove supruge Catherine Harding iz prijašnje veze s Judeom Lawom samo je prošla pokraj stola kako bi provjerila je li riječ o Roan, bez ikakvog kontakta ili zahtjeva.

"Ranije danas prošao sam kroz vrlo uznemirujuću situaciju sa svojom obitelji. Moja supruga nalazi se u São Paulu zbog Lollapalooze. Jutros se moja kći probudila nevjerojatno uzbuđena, čak je napravila i natpis jer je bila presretna što će vidjeti umjetnicu kojoj se jako divi, ili se divila", napisao je Jorginho u podužoj objavi, dodavši kako ju je prepoznala u hotelu te kako bi provjerila je li to doista ona, prošla pored stola, nasmiješila se i vratila se za svoj stol s majkom. "Nije ništa rekla, ništa nije tražila."

No, situacija je eskalirala kada je, tvrdi Jorginho, zaštitar pjevačice reagirao agresivno, optuživši djevojčicu za uznemiravanje i prijeteći prijavom hotelu, što je dijete dovelo do suza i velikog stresa.

"Veliki zaštitar došao je do njihovog stola dok su još doručkovali i počeo govoriti iznimno agresivno mojoj supruzi i mojoj kćeri, govoreći da joj ne bi smjela dopustiti da moja kći vrijeđa ili uznemirava druge ljude. Iskreno, ne znam u kojem trenutku se samo prolazak pokraj stola i pogled kako bi se vidjelo je li netko tamo može smatrati uznemiravanjem. Čak je rekao da će protiv njih podnijeti pritužbu hotelu, dok je moja 11-godišnja kći sjedila ondje u suzama. Moja kći bila je jako potresena i puno je plakala", poručio je nogometaš, istaknuvši kako je reakcija bila potpuno neprimjerena i neproporcionalna.

Za kraj poduže objave nekadašnji igrač talijanske reprezentacije, Napolija, Chelsea i Arsenala, koji se od lani nalazi u Flamengu, izravno se obratio pjevačici: "Tužno je vidjeti ovakav tretman od onih koji bi trebali razumjeti važnost obožavatelja. Na kraju dana, oni su ti koji sve ovo grade. Iskreno se nadam da će ovo poslužiti kao trenutak za razmišljanje. Nitko ne bi trebao prolaziti kroz ovo, a pogotovo ne dijete. Chappell Roan, bez svojih obožavatelja, ne bi bila ništa. A obožavateljima, ona ne zaslužuje vašu naklonost."

Njegova objava ubrzo je postala viralna, a brojni korisnici društvenih mreža osudili su navodno ponašanje pjevačicina tima. Cijela situacija dodatno je eskalirala kada se u raspravu uključio i gradonačelnik Rija Eduardo Cavaliere, koji je čak poručio da Roan neće nastupati u njegovom gradu dok je on na vlasti.

Quero dizer que enquanto eu estiver à frente da nossa cidade - esta moça @ChappellRoan jamais se apresentará no Todo Mundo no Rio ! Duvido que a Shakira @shakira @Shakira_Brasil faria isso ! Aliás, @FrelloJorginho a sua pequena já é convidada de honra da organização em Maio! https://t.co/eASsS7Y3Ix — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) March 21, 2026

Predstavnici pjevačice zasad se nisu oglasili o cijelom slučaju, dok njezini fanovi putem društvenim mreža ju pokušavaju obraniti objavama različitih organizacija i obožavatelja s kojima se slikala.

Chappell Roan thanked her security during her performance at Lollapalooza Brazil.



The acknowledgment came hours after footballer Jorginho publicly accused the singer’s team of behaving aggressively toward his 11-year-old stepdaughter, who is the daughter of Jude Law, at a hotel… pic.twitter.com/B1OdNcqiNM — 21 (@21metgala) March 22, 2026

Ovo nije prvi put da Chappell Roan ima napet odnos s obožavateljima. Pjevačica je ranije javno govorila o granicama i privatnosti, ističući kako ne tolerira invazivno ponašanje te naglašavajući da, izvan pozornice, želi imati pravo na mir i privatnost.

Ipak, ovaj incident ponovno je otvorio raspravu o odnosu javnih osoba i njihovih obožavatelja, ali i o tome gdje se povlači granica između zaštite privatnosti i pretjerane reakcije.

