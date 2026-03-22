Nina Badrić u rodnom kraju nikad prežaljenog pjevača: "Tek sada mi je jasno sve"

Nina Badrić posjetila je Kruševo, rodno mjesto Toše Proeskog, gdje mu je odala počast i podijelila emotivnu poruku o njegovom životu i neizbrisivom utjecaju.

Nina Badrić emotivnim je videom na društvenim mrežama otkrila kako je ispunila svoju dugogodišnju želju. Naša glazbena zvijezda otputovala je u Kruševo, rodno mjesto prerano preminulog pjevača Toše Proeskog i odala mu počast.

Naime, posljednjih dana Nina se nalazila u Sjevernoj Makedoniji, gdje je imala koncerte u Bitoli i Strumici, pa je iskoristila boravak i za odlazak u Kruševo.

Galerija 27 27 27 27 27

"Obećala sam sebi davno da ću jednom doći u Kruševo zapaliti svijeću za našeg Tošu i vidjeti njegovu spomen-kuću i rodni kraj. Danas je bila prilika krenuti iz Bitole u njegovo Kruševo. Tek sada mi je jasno sve", napisala je Badrić.

Pjevačica je posjetila njegov spomen dom, manastir Sv. Preobraženja, ali i sam grad u kojem je Toše odrastao, istaknuvši koliko ju je cijelo iskustvo duboko dirnulo.

Nina Badrić u Kruševu - 5 Foto: Instagram Screenshot

Nina Badrić u Kruševu - 6 Foto: Instagram Screenshot

Nina Badrić u Kruševu - 2 Foto: Instagram Screenshot

Nina Badrić u Kruševu - 3 Foto: Instagram Screenshot

"Tri stvari su obilježile njegov život… vjera, glazba i sport. A on je obilježio nas za sva vremena. Bio je najbolji pjevač kojeg sam ikada čula, najponizniji čovjek kojeg sam ikada upoznala, prelijep dečko s posebnim očima. Nikada zaboravljen i zauvijek voljen. Todor… Božji dar", zaključila je Nina svoju objavu iz Koševa.

Njezin posjet još jednom je podsjetio na neizbrisiv trag koji je Toše Proeski ostavio na regionalnoj glazbenoj sceni i u srcima publike, unatoč tome što je njegov život završio prerano u 28. godini života.

Nina Badrić Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Nina Badrić Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Damir Kedžo i Nina Badrić - 3 Foto: Luka Čop/Aquarius Records PR

Nina Badrić Foto: Darko Tomas / CROPIX

