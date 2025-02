Teški počeci karijere: Nekad je prodavala krafne, a danas skuplja nagrade!

Chappell Roan u ponedjeljak je osvojila nagradu Grammy za najboljeg novog izvođača, a do zvjezdanog statusa morala je proći različite prepreke.

Protekli vikend održana je 67. dodjela diskografske nagrade Grammy. Najviše nagrada, njih pet, osvojio je Kendrick Lamar, a među pobjednicima večeri je bila i donedavno nepoznata Chappell Roan, osvojivši nagradu za najboljeg novog izvođača.

Odmah pri preuzimanju nagrade, pjevačica koja će 19. veljače proslaviti 27. rođendan pozvala je diskografske kuće da svojim izvođačima osiguraju podršku za razvoj i sudjeluju u reformi pružanja zdravstvene skrbi. Istaknula je kako je kao maloljetnica potpisala nepovoljan ugovor, koji joj je branio da objavi svoja djela onakve kakve je zamislila, a kada joj je zbog neslaganja u kreatorskom razvoju Atlantic Records raskinuo ugovor, ostala je bez posla.

Pravim imenom Kayleigh Rose Amstutz, Chappell Roan je poznata po svojoj estetici inspiriranoj campu i drag kraljicama, a kao dijete odrasla je u konzervativno-republikanskoj sredini, zbog čega je često osjećala kako želi pobjeći. Kao tinejdžerica počela je objavljivati obrade i ponekad vlastite radove na YouTubeu, što je privuklo pažnju diskografskih kuća. Godine 2015. je odabrala Atlantic Records, a kako je često izražavala nezadovoljstvo svojim pravim imenom, odlučila je nastupati pod umjetničkim imenom, inspiriranim imenom svog djeda Dennisa K. Chappella, preminulog 2016. godine.

Preseljenjem u Los Angeles, prvi puta je osjećala kako je to biti slobodna queer žena, ističući koliku ljubav je počela osjećati van rodnog Missourija. Paralelno s teškim počecima karijere, Chappell je počela raditi u dućanu krafni, barovima kao konobarica, kao asistentica u produkciji i dadilja. Počela je nezavisno objavljivati pjesme koje su uhvatile pozornost publike željne novih ideja u glazbenom svijetu. Pravi uspon započeo je objavom albuma "The Rise and Fall of a Midwest Princess" u rujnu 2023. godine, kojeg je distribuirala putem izdavačke kuće Island Records, postavši jedan od najboljih albuma prema izboru magazina Variety.

Ono što je privuklo publiku jest sposobnost pričanja priče. "Femininomenon" je značajna jer govori o ženskoj seksualnosti, "Hot To Go" je inspirirana Chappellinoj želji da postane navijačica, a u "Pink Pony Club", koju je izvela na Grammyju, ispričala je priču o ženi koja se seli u južnu Kaliforniju iz svoje rodne savezne države Tennessee i zapošljava se kao plesačica u gay striptiz klubu u West Hollywoodu, unatoč željama svoje majke.

Kao pripadnica generacije Z, često ističe svoju brigu o pravima LGBTQ+ osoba i Palestinaca. Tijekom predsjedničke kampanje navukla je bijes na sebe jer nije javno podržala Kamalu Harris, ističući kako ona nije napravila ništa za Palestince, iako su mnogi smatrali kako je razlog tome njezin ujak Darin Chappell, republikanski predstavnik u parlamentu u Missouriju. Isto tako, prije nekoliko mjeseci je bila u fokusu zbog videa u kojem je otkrila koliko su joj parasocijalne reakcije fanova zasmetale dok obavlja svakodnevne poslove, što je potaknulo raspravu o pretjeranom uključivanju fanova u živote umjetnika.

Uspjeh njezinog prvog albuma veliki je zalog za nastavak karijere Chappell Roan, a govor na Grammyju pokazao je samosvijest nove generacije glazbenika zbog koje bi se čelnici diskografskih kuća trebali zabrinuti.

