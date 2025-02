O skandalu Thompsona i Remi sad se oglasio i autor statue Porina: ''Vrijeđa me...''

Ivica Propadalo oglasio se o bojkotu Porina na koji poziva Mirela Priselac Remi zbog Marka Perkovića Thompsona.

Drami oko pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" koja je među prijedlozima za nominaciju za Porin za pjesmu godine se ne nazire kraj. Nakon što je pjevačica grupe Elemental Mirela Priselac Remi najavila kako će bojkotirati glasovanje za Porin zbog Marka Perkovića Thompsona, na Facebooku joj je odgovorio Jakša Jordes, koji je do kraja 2023. nastupao u grupi Daleka obala.

Jordes je zajedno s kolegom iz benda Borisom Hrepićem Hrepom također nastupao na dočeku rukometaša u ponedjeljak, a u svojoj objavi je prozvao Remi za licemjerstvo.

"Stvarno mi ideš na k... (mislim uistinu na onu stvar) naravno i to apsolutno jako virtualno ne fizički. Ma odakle ti pravo biti moralist u ovoj državi?! Vrijednost imaš i poštujem te. Al nikad te nisam čuo da si digla glas protiv cajke zbog njihovog oskrvljivanja i zatupljivanja mladih i naše kulture. To te ne smeta?! (ja ovdje ne pričam da mrzim Srbe jer ih ne mrzim i puno sam ih pomogao u životu) Ako čovjek ima hit onda ima hit, to ne odlučujemo ni ti ni ja, već publika", napisao je Jordes između ostalog, a ostatak njegove objave pročitajte OVDJE.

Ispod njegove objave javio se i Ivica Propadalo, autor statuete Porina koja se dodjeljuje dobitnicima ovoga diskografskog priznanja.

''Lijepo napisano drugar. I mene kao glasača i autora statue Porin vrijeđa sa tim pozivom na bojkot...'', napisao je Ivica u komentaru.

Remi se nakon cijelog skandala oglasila na Instagramu nakon prozivke Marka Perkovića Thompsona, što je objavila pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, nakon njene prozivke javno se oglasila i supruga Marka Perkovića Thompsona i stala u njenu obranu. Više pročitajte OVDJE.

Ipak, s Mirelinim se mišljenjem ne slažu naši čitatelji. Što su oni odlučili u anketi treba li Thompson biti nominiran za nagradu Porin, čitajte OVDJE.

Bio je nominiran i za Cesaricu za Hit godine, ali ta nagrada pripala je nekom drugom. A kome to, pročitajte OVDJE.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Zagrebačkom špicom dominirala su muška poznata lica, a svojim izdanjima uz bok su poznatim svjetskim kolegama

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Pjevač koji s Thompsonom ima hit u braku je s udovicom našeg pokojnog nogometaša

Pogledaji ovo Celebrity Naša voditeljica zabrinula pratitelje fotkom iz bolnice: ''Da nismo odmah skužili, tko zna što bi bilo''

Pogledaji ovo Celebrity Nesvakidašnji detalj na ovom muškarcu skrenuo je pažnju čak i s ovih neobičnih naočala, svi su ga gledali na špici

Pogledaji ovo Celebrity Tajči ponosno pozirala sa sestrom, koja je njena preslika, a znate li po čemu je ona poznata?

Pogledaji ovo Celebrity Ivana Kekin pokazala golemu tetovažu u haljini otvorenih leđa, dosad ju je lukavo skrivala!