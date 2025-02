Zbog Thompsona, kolega s estrade prozvao Remi: "Stvarno mi ideš..."

Jakša Jordes, koji je kao i Marko Perković Thompson nastupao na dočeku rukometaša, odgovorio je Remi na njezinu najavu bojkota.

Drami oko pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" koja je među prijedlozima za nominaciju za Porin za pjesmu godine se ne nazire kraj. Nakon što je pjevačica grupe Elemental Mirela Priselac Remi najavila kako će bojkotirati glasovanje za Porin zbog Marka Perkovića Thompsona, na Facebooku joj je odgovorio Jakša Jordes, koji je do kraja 2023. nastupao u grupi Daleka obala.

Jordes je zajedno s kolegom iz benda Borisom Hrepićem Hrepom također nastupao na dočeku rukometaša u ponedjeljak, a u svojoj objavi je prozvao Remi za licemjerstvo.

"Stvarno mi ideš na k... (mislim uistinu na onu stvar) naravno i to apsolutno jako virtualno ne fizički. Ma odakle ti pravo biti moralist u ovoj državi?! Vrijednost imaš i poštujem te. Al nikad te nisam čuo da si digla glas protiv cajke zbog njihovog oskrvljivanja i zatupljivanja mladih i naše kulture. To te ne smeta?! (ja ovdje ne pričam da mrzim Srbe jer ih ne mrzim i puno ih pomogao u životu) Ako čovjek ima hit onda ima hit, to ne odlučujemo ni ti ni ja, već publika", napisao je Jordes.

Poručio joj je da kritiziranje nije način da dođe do medija: "Stoga ne budi baš isključiva i dobivat medijski prostor pljuvanjem po nekom drugom i drugačijim od tebe. Pjesma nije vulgarna i ne veliča ono što bi ti željela čuti iz petinih žila Nema toga. Čovjek pjeva časno ono što osjeća. E vidiš, naš Domovinski rat je naša svetinja na kojoj gradimo našu državnost i zbog kojeg smo danas u EU i u svjetskim institucijama. To je naša čast, ne ničija prčija da se s tim može sprdat i omalovažavat."

Za kraj, prisjetio ju je na događaj iz 2008. godine, kada Nives Celzijus nije dobila nagradu Kiklop za najtiražniju knjigu godine.

"Ista si kao pisci kad je Nives Celzijus prodala najviše knjiga i dobila "Kiklopa" pa su je osporavali. Ponavljam: publika odlučuje. Tvoj Jaksa, bar poznanik, ne ekstremist. Ne biti licemjeran. Hvala", zaključio je Jordes.

Ovo nije prvi put da Remi kritizira pjesme nominirane za nagradu Porin. Više o tome pročitajte OVDJE.

Na Reminu najavu bojkota odgovorila je Thompsonova supruga. Više o tome pročitajte OVDJE.

