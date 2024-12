Ivica Propadalo otkrio kako je nastao kipić Porina te što je za njega rekao Carlos Santana!

Kad je dobio svoj Porin, legendarni Carlos Santana rekao je da ga podsjeća na anđele, a na svojoj polici izložio ga je i Mick Jagger. Iza dizajna te glazbene nagrade, ali i brojnih drugih, stoji Ivica Propadalo. Kako je osmislio Porin, a kako dizajn za statuu Dore, te čijom su zaslugom nagrade dobile izložbu, saznajte u prilogu In magazina.

Prije 30 godina kada se dodjeljivao prvi Porin iako prvenstveno slikar Ivica Propadalo dobio je priliku napraviti prvi kipić ove nagrade.

''Ja sam i slikar i to, ali tek kad sam napravio tog Porina i Doru tek su me počeli akceptirati, tada sam dobio za crteže i za svoju likovnost mnoge nagrade. Do tada nisam napravio niti jedne skulpture, iako moja familija mamina dolaze s Brača i oni su došli u Bosnu, u Livno, klesari su bili, oni su radili nadgrobne spomenike, crkve, džamije, znači imao sam nekakvu potencijalno da se mogu baviti skulpturom. Ja sam rekao ja to nisam radio ali mogu pokušati'', priča Propadalo.

Kako bi nastala prvi skulpura Porina bilo je tu mnogo istraživanja.



''Imao sam, prijatelj sam bio sa profesorom povijesti umjetnosti Vladom Buzančićem koji mi je rekao, mali to je ozbiljan posao, nije Porin samo opera Vatroslava Lisinskog, nego moraš ti pročitati jako puno knjiga. Tako da mi je dao 10-ak knjiga o povijesti Hrvata, karolinškoj kulturi'', prisjetio se.



''I tako da sam saznao tko je bio Porin da je bio vojskovođa, legenda koji je poveo Hrvate protiv Franaka. I tako da je nastao taj sa konjima''.

Kipić Porina teži oko tri kilograma. A u svoju su ga vitrinu spremile mnoge domaće i svjetske strane zvijezde. Pa ga među ostalima imaju i Leonard Cohen, Alicia Keys, ali i Santana.



''On je rekao da su sjajni da ga podsjećaju na anđele. Znam da je Mick Jagger rekao ''Momci mi smo ovo dobili kao Rolling Stonesi ali ja ću ovo ponijet.'', priča Ivica.

Iako je njegov bend obilježio 50 godina rada, Teška industrija ipak nikad nije primila ovu nagradu.



''Zanimljivo je. Mislim imam ovo su sve moji jer ovaj od tvornice dobijem svaki put'', kaže.

A nakon Porina stigla je i Dora.



''Onda sam malo pogledao sinjsku Gospu, pašku čipku i evo nastala je Dora''.

Otada je napravio nekih 60-ak nagrada. Osim Dore i Porina, osmislio je i nagradu Cro Race, za crvene nosove.

Sve ove nagrade mogu se vidjeti i na izložbi do čije je ideje došla njegova supruga Dragana. Novinar i kritičar Zlatko Gall autor je teksta u katalogu izložbe.

Izložba je dosada obišla Poreč, Zadar, Zagreb, Livno, Čačak, a nedavno je bila i u starom gradu Dubovcu u kojoj ga je pogledalo 8000 ljudi. Neki s izložbe odnesu čak i suvenir.

Sve je pod budnim okom dva Miki Mausa koja su tu kao podsjetnik da zauvijek zadržimo dijete u sebi.

