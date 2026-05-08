Od spota poznatog repera do tragičnog kraja: Posljednje objave manekenke danas mnogi gledaju drugačije

Bojana Šarac je bila talentirana manekenka i stilistica koja je gradila međunarodnu karijeru od Milana do Kine, no njezin život tragično je okončan sa samo 28 godina.

Vijest o smrti srpske manekenke i stilistice Bojane Šarac 2022. godine šokirala je regiju. Mlada djevojka, koju su mnogi pamtili po pojavljivanju u spotu "Maria" repera Relje Popovića i uspješnoj međunarodnoj modnoj karijeri, preminula je sa samo 28 godina, a okolnosti njezine smrti danima su punile medijske stupce.

Iako je živjela život koji je mnogima djelovao glamurozno i ispunjeno, iza atraktivnih fotografija i uspješne karijere skrivala se puno teža i kompleksnija priča.

Rođena je u Srbiji, a odmalena je pokazivala interes za modu, umjetnost i kreativni izražaj. Prema pisanju regionalnih medija, studirala je psihologiju, no paralelno je gradila i karijeru u modnoj industriji, koja ju je vrlo rano odvela izvan granica Balkana.

Prijatelji i poznanici opisivali su je kao inteligentnu, posebnu i izrazito kreativnu osobu koja se nije uklapala u tipične stereotipe modne scene.

Gotovo deset godina je radila u modnoj industriji, i to ne samo kao model nego i kao stilistica te modna kolumnistica. Karijeru je gradila u gradovima poput Istanbula, Milana, Londona i u Kini, gdje je surađivala s različitim modnim agencijama i projektima.

Regionalna publika posebno ju je zapamtila nakon pojavljivanja u spotu "Maria" srpskog repera Relje Popovića, gdje je njezin upečatljiv izgled privukao veliku pažnju.

Osim modelinga, bavila se i pisanjem te povremeno sudjelovala u manjim filmskim i video projektima.

Bojana je bila bliska i s pokojnim reperom Daliborom Andonovom Gruom, čija ju je smrt 2019. godine duboko pogodila. Nakon njegove pogibije javno se oprostila od njega emotivnom objavom koju je, prema pisanju medija, zadržala na svom Instagram profilu sve do kraja života. Mnogi su tada primijetili koliko ju je gubitak prijatelja emocionalno slomio.

Vijest o njezinoj smrti objavljena je u srpnju 2022. godine i izazvala je veliki šok u javnosti. Prema navodima regionalnih medija, Bojana je pronađena mrtva, a pojavile su se informacije da je riječ o samoubojstvu.

Kasnije su pojedini mediji objavili kako njezina obitelj vjeruje da smrt možda nije bila planirana te da je navodno željela prestrašiti tadašnjeg partnera nakon problema u vezi, no situacija je završila kobno.

Prema izvještajima, obdukcija nije pokazala prisutnost alkohola ni drugih psihoaktivnih supstanci u organizmu.

Imala je samo 28 godina.

Nakon njezine smrti društvene mreže preplavile su poruke tuge, nevjerice i oproštaji prijatelja iz modne industrije. Mnogi su isticali kako je iza sebe ostavila puno više od slike atraktivne manekenke – inteligentnu i senzibilnu djevojku koja je godinama pokušavala pronaći svoje mjesto između glamura modne scene i privatnih borbi.

Posebno su pažnju privukle njezine posljednje objave na društvenim mrežama koje su mnogi naknadno doživjeli kao znak unutarnje tuge.

Iako je iza sebe imala uspješnu međunarodnu karijeru i život o kakvom mnogi sanjaju, priča Bojane Šarac ponovno je otvorila pitanja mentalnog zdravlja, pritiska javnosti i stvarnosti koja se često skriva iza savršenih fotografija na društvenim mrežama.

Njezina smrt ostala je jedna od najtužnijih priča regionalne modne scene posljednjih godina.

