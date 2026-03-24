Kad Sinjanka Iva uskoči u Severinine cipele: ''Nadam se da će biti ponosna!''

Prvu pobjedu u hit showu Tvoje lice zvuči poznato osigurala je Iva Ajduković. Transformacijom u omiljenu Adele oduševila je žiri i ostale kandidate. Kako se snašla u toj ulozi, ali i zašto se veseli novom izazovu, otkrila je našem Dini Stošiću.

Čim je ušla u kožu dive Adele i pustila svoj moćni glas, u studiju su mnogi ostali bez daha. No čini se da je njezinu pobjedničku transformaciju, režirala sama sudbina.

''Bilo mi je nekako emotivno izazovno. Ja sam prošle godine baš bila na opservatoriju u Los Angelesu, točno na tom mjestu gdje je Adele to izvodila. I onda sam godinu dana nakon dobila, par mjeseci nakon kad sam dobila poziv zapravo za TLZP i nije mi bilo ono ni u peti ni u mislima da ću dobiti baš Skyfall i da će mi se sve to u životu tako posložiti. Tako da preponosna sam i na izvedbu i Skyfall mi je jedna od najdražih pjesama od Adele'', ispričala nam je Iva.

Da je Ivina izvedba bila itekako dostojna svjetske pozornice, potvrdio je i žiri.

''Hvala ti na ovome, mislim da bi bilo koji moj komentar nakon ovakve izvedbe bio nedostojan tvoje izvedbe. Ja sam se doslovno ježila, to je toliko puno emocija da samo ću reći 'hvala ti''', poručila je Ivi Martina Stjepanović Meter.

No pobjedničko slavlje kratko traje jer Ivu već ove nedjelje čeka novi, nimalo jednostavan zadatak. Uskočit će u cipele svoje popularne kolegice, a njezinu reakciju jedva čeka.

''Normalno da je Severina logičan izbor jer obožavam Severinu imitirati. I Severina me podržava u tom jer sam već i to radila na svom Instagram profilu sam stavljala videa gdje je imitiran i ona se uvijek javljala, uvijek me dijelila, tako da nadam se da će Severina i ovaj put biti ponosna na to i da će me ono podržati'', ispričala nam je Iva.

Nastup će biti poseban jer će Iva odmjeriti snage s Laurom, a na probama se već bruse svi detalji.

''Imamo koreografiju, ja imam 'Tvoju prvu djevojku' gdje moram izaći kao Severina, sve naprijed, taj prst njen, te usne njene. Ali kasnije imamo Italianu gdje imamo naravno, Hela je složila nekakvu koreografiju. Super, super, meni se sve to sviđa'', otkrila nam je Iva.

Koja će se djevojka bolje snaći u ulozi splitske pjevačice i tko će odnijeti pobjedu u novoj emisiji najzabavnijeg showa "Tvoje lice zvuči poznato", ne propustite doznati već ove nedjelje.

