Pogledajte novu kuhinju Nataše Janjić, put do ovakvog rezultata nije bio jednostavan

Nataša Janjić pokazala je novu kuhinju i otkrila kroz kakav je kaos prošla da bi došla do savršenog rezultata.

Glumica Nataša Janjić pohvalila se na društvenim mrežama svojom novom kuhinjom, koja odiše jednostavnošću, elegancijom i prirodnim tonovima.

U objavi je podijelila nekoliko fotografija modernog prostora uređenog u svijetlim, neutralnim nijansama, s naglaskom na čiste linije i funkcionalnost. Minimalistički dizajn upotpunjen je toplim drvenim elementima i velikim radnim površinama, što cijeloj kuhinji daje dojam prozračnosti i mira.

No put do ovakvog rezultata, kako priznaje, nije bio nimalo jednostavan.

''Od ideje do savršene kuhinje. I negdje između – potpuni kaos i trenutak kad smo skoro ostali bez nje'', napisala je Nataša, otkrivajući da je proces uređenja bio izazovniji nego što se činilo.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li da je stric glazbene senzacije iz Vinkovaca poznato ime u svijetu sporta?

Uz fotografije je podijelila i koristan savjet svima koji se upuštaju u sličan projekt:

''Mali savjet svima koji rade kuhinju: instalacije pripremite na vrijeme, stvarno spašava živce.''

Njezina nova kuhinja brzo je privukla pažnju pratitelja, koji su u komentarima pohvalili njezin ukus i izbor uređenja, ističući kako prostor djeluje moderno, ali istovremeno toplo i ugodno za svakodnevni život.

''Top je'', ''Odlična'', ''Lijepa, elegantna'', ''Jako lijepo i prostrano'', ''Sviđa mi se jer je drugačije, ne moraju sve kuhinje biti bijele'', bili su pozitivni komentari.

Pogledaji ovo Nekad i sad Iza blještavila i svjetla reflektora zvijezde 90-ih krije se život pun borbe i udaraca

No našlo se i nekih negativnih.

''Bez kontrasta, sve je jednolično'', ''Sve je nekako blijedo, kuhinja nije u mom stilu, ali najvažnije da se vama sviđa i da je funkcionalna'', ''A preziherski, neutralno...'', ''Ručkice su nepraktične'', pišu neki pratitelji.

Nataša je nedavno prvi put otvoreno progovorila o nesigurnostima s kojima se suočila, intervju iz IN magazina pogledajte OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Sjećate se Marichuy? Život nakon serije obilježio joj je ljubavni skandal

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Lille pokazala kutak svoga doma, no haljina s naglašenim dekolteom zasjenila je luksuzni prostor!

Pogledaji ovo Nekad i sad Severina probudila duh devedesetih svojim fotkama mladosti: ''Ikona našeg djetinjstva!''