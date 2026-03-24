Severina probudila duh devedesetih svojim fotkama mladosti: ''Ikona našeg djetinjstva!''

Severina je još jednom oduševila društvene mreže, ovoga puta nostalgičnim povratkom u devedesete koji je raznježio i nasmijao njezine obožavatelje.

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda Severina povela je svoje pratitelje na nostalgično putovanje u devedesete godine prošlog stoljeća, prisjetivši se početaka karijere i modnih trendova koji su obilježili to razdoblje.

U objavi na svom Instagram profilu pridružila se viralnom trendu pod nazivom ''Mama, kakva si bila u devedesetima?'', u kojem roditelji – često i javne osobe – dijele fotografije iz svoje mladosti. Severina je tim povodom objavila kompilaciju fotografija iz jednog od ključnih razdoblja svoje karijere, a sve je začinila duhovitim i dirljivim opisom.

''Dobro veče, moje dame i gospodo,

ovo je ploča o devedesetim...

I kakva je, da je, je l'?

Od devedesetih neće biti gora, to je sigurno..." …samo su obrve gore'', našalila se u opisu videa.

Severina - 3 Foto: Instagram

Fotografija Sanje Doležal budi more uspomena: Troje iz nezaboravne postave više nije s nama

''Prelijepa i tad i sad'', ''Kakva ljepotica, kakav stil, svjetska, a naša'', ''Obožavam, koliko si slatka u svim fazama!'', ''Lijepa si miiiii'', ''Ikona našeg djetinjstva'', ''Kraljica'', nahvalili su je u komentarima.

