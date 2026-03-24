Novi viralni trend: Kako je ova 26 godina stara Colonijina pjesma opet postala hit?

Legendarni hitovi ponekad samo čekaju pravi trenutak za veliki povratak, a upravo se to dogodilo Colonijinoj pjesmi ''1001 noć'', koja je 26 godina nakon izlaska ponovno osvojila publiku i društvene mreže.
Pjesma ''1001 noć'' grupe Colonia, objavljena na albumu ''Jača nego ikad'' još 2000. godine, doživjela je neočekivani povratak na vrhove popularnosti i još jednom potvrdila da dobre pjesme ne stare. Nakon što je završila na visokim pozicijama glazbenih ljestvica i postala viralna na TikToku, ovaj bezvremenski hit dobio je potpuno novu publiku i ponovno se našao u fokusu.
Iza velikog uspjeha stoji i zanimljiva priča. Kako otkriva Boris Đurđević, osnivač Colonie i autor pjesme, sve je krenulo sasvim spontano.
''To je postalo viralno jer je neki borac u Srbiji pustio tu pjesmu kad je izlazio u ring. Taj prijenos gledalo je 600 tisuća ljudi. Odjednom su to klinci počeli puštati, snimati lipsyncove. To je buknulo kao koronavirus u dva dana! Išao sam gledati na YouTube i vidim – milijuni pregleda. Počele su mi stizati informacije da se to širi. Odem na Billboard i vidim – četvrti smo, a pjesma je stara 26 godina. Tek tada sam shvatio moć društvenih mreža'', izjavio je Đurđević za Hypetv.hr.
Indira Levak i Colonia - 2 Foto: Robert Anic/Pixsell
Pogledaji ovo Nekad i sad Glavni junak Esmeralde danas ima 60 godina, a sve su glasnija šuškanja da se napokon skrasio!
Brojke govore same za sebe, u samo mjesec dana broj mjesečnih slušatelja Colonie na Spotifyju skočio je s oko 150 tisuća na impresivnih 450 tisuća.
Indira Levak i Colonia - 3 Foto: Robert Anic/Pixsell
Podsjetimo, Colonia je nakon dva desetljeća uspješnog rada doživjela velike promjene kada je pjevačica Indira Levak napustila grupu prije devet godina, kao razloge navodeći zasićenje i zamor. Svoju je karijeru nastavila solo, dok je Boris Đurđević nastavio s radom benda uz novu pjevačicu Ivanu Lovrić.
Ivana Lovrić - Colonia Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Pogledaji ovo Celebrity Naša glumica podijelila romantične prizore s 26 godina mlađim Afrikancem, za kojeg se udala prošle godine
Uz bogatu karijeru, Boris Đurđević privatno je vodio veliku bitku sa suprugom. O čemu se radi čitajte OVDJE.
1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Sjećate se Marichuy? Život nakon serije obilježio joj je ljubavni skandal
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Lille pokazala kutak svoga doma, no haljina s naglašenim dekolteom zasjenila je luksuzni prostor!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Pisma otkrila mračnu stranu genija: Nakon kraha ljubavi sa Srpkinjom oženio je rođakinju