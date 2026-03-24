Glavni junak Esmeralde danas ima 60 godina, a sve su glasnija šuškanja da se napokon skrasio!

I danas, u 61. godini, Fernando Colunga slovi za jednog od najomiljenijih glumaca, dok privatni život i dalje drži podalje od javnosti.

Fernando Colunga jedno je od najprepoznatljivijih lica latinoameričkih sapunica, a domaća publika posebno ga pamti po ulozi Joséa Armanda u kultnoj ''Esmeraldi'', kojom je prije 29 godina osvojio i hrvatske gledatelje.

Rođen 3. ožujka 1966. u Meksiku, danas ima 60 godina, a iza sebe ima karijeru dugu više od tri desetljeća.

Prije nego što je zaplivao glumačkim vodama, školovao se za građevinara, prodavao aute, radio je i kao šanker, a okušao se i s poslom u željezariji. Nakon ''Esmeralde'', nizao je uloge u nekim od najgledanijih serija tog vremena. Publika ga pamti iz naslova poput ''Otimačica'', ''Nikad te neću zaboraviti'', ''Prava ljubav'' i ''Zora''.

Snimio je više od 200 uloga u filmovima i serijama, i danas se bavi glumom te trenutačno radi na projektu ''Amanecer''. Svojedobno ga je magazin Glamour proglasio ga je najatraktivnijim glumcem čak dvije godine zaredom, zbog čega su njegove obožavateljice bile presretne. Uz to je bio i na tronu najplaćenijih glumaca na svijetu.

Iako je zakoračio u sedmo desetljeće, mnogi će reći da se s godinama nije puno promijenio.

Oduvijek je bio miljenik žena, a svojedobno su kružile i glasine o njegovoj seksualnoj orijentaciji, no one se nikada nisu potvrdile. Posljednjih godina najčešće ga se povezuje s glumicom Blancom Soto, no oni nikada javno nisu pričali o svom odnosu. U stranim medijima su se pojavile i nagađanja da su dobili sina, ali te informacije nikada nisu potvrđene, piše Hola.

Colunga se rijetko osvrće na privatni život, a jednom je prilikom objasnio i zašto:

"Odlučio sam da, kada pronađeš pravu osobu i kada si sretan i ispunjen, postoji neka posebna čar između vas koju ne treba dijeliti s drugima. Svoj posao rado dijelim s javnošću, ali privatni život zadržavam za sebe'', rekao je svojedobno, piše El Universal.

Njegov život obilježila je velika tragedija, otac mu je preminuo od posljedica raka debelog crijeva. Njegovo se zdravstveno stanje zakompliciralo tijekom pandemije koronavirusa, a zbog toga nitko od članova obitelji nije mogao biti u bolnici u Meksiku, piše Diario Libre.

''Fernando prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja jer mu je prije nekoliko tjedana preminuo otac'', izjavila je voditeljica Odalys Ramírez 2020. godine.

Dok se generacije mijenjaju, Fernando Colunga ostaje konstanta – lice koje publika pamti i kojem se uvijek iznova vraća, baš kao i uspomenama na njegove najpoznatije uloge.

