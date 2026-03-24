Otkriveno veliko glazbeno ime za Extra kraj godine: Evo tko stiže u Arenu Zagreb!

Nakon razdoblja iščekivanja, publika je konačno doznala ime izvođača koji će obilježiti Extra koncert godine u Zagrebu. Na ekskluzivnom eventu u ponedjeljak navečer otkriveno je da 4. prosinca u zagrebačku Arenu stiže neponovljivi Željko Joksimović.

"Publiku očekuje puno dobre glazbe, nove pjesme... Posebnost zagrebačkog koncerta i Arene je u tome što će publika vidjeti nešto što dosad nije imala priliku doživjeti. Već smo počeli s pripremama i trudimo se da sve bude na najvišoj razini. Siguran sam da će zagrebačka publika, ali i svi koji dolaze iz drugih gradova, biti zadovoljni. Posebno mi je drago što cijela ova priča kreće upravo iz Zagreba", rekao je Željko za Extra FM.

Kraj godine donijet će presjek njegovih najvećih hitova uz bogatu produkciju koja jamči poseban audio-vizualni doživljaj. Publika će uživo moći uživati u pjesmama koje su obilježile generacije, poput "Drska ženo plava", "Supermen", "Vreteno", "Devojka", "Varnice", "Milimetar", "Nisam te zbog lepote voleo", "Nije ljubav stvar" i "Leđa o leđa", kao i u pjesmama iz filmova za koje je Joksimović radio glazbu, a koje su postale veliki regionalni hitovi.

Poznat kao pjevač, skladatelj, tekstopisac i multiinstrumentalist, Joksimović iza sebe ima impresivnu karijeru obilježenu brojnim uspjesima i rasprodanim dvoranama diljem regije. Široj europskoj publici posebno se istaknuo na Eurosongu kada je 2004. godine osvojio drugo mjesto s pjesmom "Lane moje", dok je 2012. godine s pjesmom "Nije ljubav stvar" zauzeo treće mjesto.

"Moj prvi koncert u Zagrebu bio je 2004. godine i za mene je to bio zaista spektakularan nastup. Te sam godine od Hrvatske dobio i maksimalnih 12 bodova na Eurosongu. Naše lijepe emocije traju od tada i vjerujem da će trajati zauvijek. Zagrebačka publika oduvijek je imala posebno mjesto u mom srcu", rekao je Joksimović.

Osim koncertnih priprema, Joksimović je otkrio i kako je novi album pri samom završetku.

"Album je gotovo završen. Trenutačno biram koje će pjesme ući u konačan odabir, a koje neće. Na albumu će se naći i nekoliko singlova koji su već ranije predstavljeni publici", otkrio je.

Ulaznice za spektakularnu večer uz Željka Joksimovića već su u prodaji putem sustava upad.hr.