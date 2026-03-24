Tko se sjeća ovog frajera iz Spasilačke službe? Mišićaviji je nego u danima najveće slave!

Nekadašnji spasilac iz Baywatcha i danas plijeni poglede isklesanom formom, a publika će ga uskoro ponovno gledati u novoj verziji serije.

Jedan od najprepoznatljivijih spasilaca iz kultne serije Baywatch, David Chokachi, i u 59. godini pokazuje zavidnu formu, a nedavne fotografije s plaže u Malibuu to jasno potvrđuju.

Glumac, koji je 90-ih stekao veliku popularnost kao Cody Madison, snimljen je tijekom veslanja na dasci za more, bez majice i u sportskom izdanju koje je istaknulo njegovu fizičku spremu. Istaknuti mišići, definirani trbušnjaci i tetovaže odmah su privukli pažnju, a mnogi primjećuju kako izgleda gotovo jednako kao i u vrijeme najveće slave.

Chokachija ćemo uskoro gledati u novoj verziji serije Baywatch, koja stiže na jesen i donosi osvježenu priču s novom generacijom spasilaca, piše Daily Mail.

U središtu radnje je Hobie Buchannon, sin legendarnog Mitcha kojeg je u originalnoj seriji glumio David Hasselhoff. Njegov se život zakomplicira kada mu se iznenada pojavi kći za koju nije znao, a paralelno se odvijaju dramatične akcije spašavanja. Uz Chokachija, u seriji glume i Shay Mitchell, Brooks Nader, Hassie Harrison, Noah Beck, Livvy Dunne i Stephen Amell. Serija će imati 12 epizoda, a na projektu sudjeluju i originalni autori, što dodatno budi interes publike.

Chokachi je u originalnom Baywatchu bio jedno od zaštitnih lica kroz četiri sezone, a njegov lik bio je uključen i u ljubavne zaplete s likovima koje su igrale Pamela Anderson i Carmen Electra.

Izvan kamera vodi miran obiteljski život – od 2004. godine u braku je sa Susan Brubaker, s kojom ima kćer.

Njegov povratak na male ekrane tako donosi dozu nostalgije, ali i podsjetnik da se neka lica s godinama vrlo malo mijenjaju.

