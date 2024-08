Ovaj plavušan nekad je bio razlog zbog kojeg se gledala hit-serija, nalazio se na listama najzgodnijih muškaraca, a evo kako danas izgleda!

David Chokachi proslavio se u ''Spasilačkoj službi'' u drugoj polovici 90-ih, a evo kako izgleda danas kao 56-godišnjak.

Glumac David Chokachi osvojio je ženska srca kada je u četvrtoj sezoni serije "Spasilačka služba" utjelovio zgodnog Codyja Madisona.

Chokachi je 1997. završio na popisu 50 najzgodnijih muškaraca na svijetu prema časopisu People, a iz serije je otišao 1999. godine.

U ''Baywatchu'' je ostvario svoju prvu ulogu u karijeri, a nakon toga je glumio i jednog od glavnih likova u seriji "Witchblade", a pojavio se i u reality showu "Confessions of a Teen Idol" u kojem su nekadašnji tinejdžerski idoli pokušavali oživjeti svoje karijere.

David se i danas aktivno bavi glumom, a njegova posljednja uloga bila je u filmu ''Shark Warning''.

No, ovih dana privukao je pozornost svojim izgledom u dokumentarnoj seriji ''After Baywatch: Moment In The Sun'' u kojoj neki od glumaca iz kultne serije govore kako je tada izgledalo snimanje i otkrivaju neke još nepoznate detalje.

David je dosad otkrio da ga je tada itekako mučilo što mora nositi muške kupaće gaćice umjesto hlačica.

''Problem je bio u tome što je puno puta bilo 6:30 ujutro i bilo je hladno, a mi smo morali u more. Malo je reći da mi se sve stisnulo!'' našalio se.

Holivudski frajer je objasnio da je često tražio da nosi kupaće hlače, ali producenti nisu bili zadovoljni tim zahtjevom.

''Pitao sam: "Mogu li samo nositi crvene gaće?" A oni su rekli: "Ne, zato što i originalni spasioci nose gaćice koje su efektnije u vodi''.

David se prvi put pridružio vrlo popularnoj drami 1995. godine kao zamjena za glavnog glumačkog člana Davida Charveta.

Svojim mišićima bio je pravi raj za ženske poglede, danas ima 56 godina, a svojim osmijehom i dalje privlači pozornost kao i nekad. Koliko se promijenio, pogledajte u našoj galeriji.

Što se tiče njegova privatnog života, od 2004. godine je u braku sa Susan Brubaker s kojom ima kći Brit Madison.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Bila je jedna od najljepših žena 90-ih, svi su se za nju otimali, a i s 54 godine je nestvarno lijepa!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Lana Klingor užarila Instagram ovom fotkom u mini bikiniju: ''Je li ovo realno? Bome si se stesala!''

Pogledaji ovo Nekad i sad Ovu ženu znate kao jednu od najljepših glumica iz hit-serije, nažalost, bolest ju je potpuno promijenila

Pogledaji ovo Nekad i sad Zvijezda ''Spasilačke službe'' i 23 godine od hit-serije izgleda fantastično, no zbog jedne promjene rijetki je prepoznaju na prvu!

Pogledaji ovo Nekad i sad Ovako je izgledala u vrhunskoj kultnoj seriji koja ju je proslavila, a evo kako joj crveni badić stoji danas!

Pogledaji ovo Celebrity Bio je velika zvijezda Spasilačke službe i ovakvog ga pamtite, ali nema šanse da bi ga danas itko prepoznao!