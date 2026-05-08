Poznati Hrvati otkrili u kakvim su odnosima sa svojim majkama: "Kad sam imala slomljeno srce..."

U nastavku slijedi priča posvećena majkama, tim divnim ženama koje nas tješe kad zaboli, koje se vesele našim uspjesima više nego svojima i koje nas vole nas čak i onda kada mislimo da to ne zaslužujemo. Uz njih učimo prve korake, prve riječi i prve životne lekcije. A njihova ljubav ostaje rijetko sigurno mjesto kojem se vraćamo cijeli život. Priču donosi naš Marko Štefanac.

Danas slavimo onu veliku, nevjerojatnu, najveću majčinsku ljubav. Mama je prva koja nas zagrli kad smo sretni, ali i posljednja koja odustaje kad nam je najteže. A koliko god nas to nekad i ljutilo, za svoje majke uvijek smo djeca. Imali mi 5 ili 55 godina.

"Ja sad imam 63 godine, ali mama je uvijek mama", rekao je sin Tereze Kesovije.

"Mi smo jako vezane jedna uz drugu, ona je meni uvijek bila najveća podrška i fan", kaže Tajči.

Jer mame daju najviše, a traže najmanje. I koliko god godina imali njihova djeca, majčinski ponos nikada ne blijedi.

"S velikim ponosom uvijek ističem da je moja Jelena moj najveći ponos i uspjeh. Zato što sama odgajati dijete u jednom jako teškom vremenu, malo je reći da je bilo teško", kaže Neda Ukraden.

"Ponos je moj, on je moj jedinac, ja ga do zvijezda obožavam", rekla je za svog sina Tereza Kesovija.

"Rodila sam dobrog čovika, radišnog, poštenog, talentiranog, rodila sam 10 od 1. Jako sam sretna i ponosna na njega", rekla je mama Petra Graše.

Majčinska briga nikada ne prestaje. Ona će i dalje čekati poruku da smo stigli kući, brinuti kad šutimo i osjećati da nešto nije u redu čak i onda kada kažemo da je sve dobro.

"U par navrata u životu kad sam ja stvarno imala možda slomljeno srce i patila, moja mama bi sjela na bus, došla bi meni u Zagreb... Tu grubost zapravo sam ja doživjela kao veliku nježnost i kao veliku ljubav i na taj način sam naučila biti jača", istaknula je Žanamari Perčić.

"Moj sin ima 21 godinu i stalno mu govorim ti si sad odrastao, moraš se za sebe pobrinuti, međutim mama uvijek brine i mislim da ću brinuti do kraja života", rekla je Sandra Lončarić.

Majke nas možda prve nauče hodati, ali još važnije, nauče nas kakvi ljudi trebamo biti. Od malih navika pa sve do pravih životnih vrijednosti.

"Ja sam siguran da vi sve što vidite mogu zahvaliti svojoj mami. Tu sad ne mislim samo na odijevanje. Ja se sjećam kao klinac da je mene mama uvijek fenirala, uvijek sam bio čist, uredan i tako dalje", kaže Marko Grubnić.

"Moram biti zahvalan, puno puta prođem ulicom i dobijem pohvale da svaka čast roditeljima kako su me odgojili", istaknuo je Joško Gvardiol.

A kada i same postanu majke, mnoge žene kažu da tek tada do kraja razumiju sve one strahove, brige i ljubav koje su osjećale njihove majke.

"Nemam riječi kojom bih opisala taj osjećaj kad primiš svoje dijete u ruke i kad gledaš oči svog djeteta svako jutro i kad ti se nasmiješi, neopisiv je osjećaj i ne može se mjeriti ni s jednim drugim osjećajem i zbog toga je vrijedilo živjeti i zbog toga je vrijedilo sve proživjeti", kaže Valerija Đurđević.

"Ja sam se toliko bojala, ja sam gledala stalno je li diše, ali ja to još dan danas nekad radim nakon 3 godine", kaže Blanka Vlašić.

"Djeca te jako promijene, sad znam što znači biti anksiozan, vrijeme jako brzo prođe, znači najviše me strah kako djeca odrastaju nenormalno brzo i strašiš se svega, bojim se kako ću je pustiti prvi put u školu, majčinstvo jednako strah", rekla je Sementa Rajhard.

No uz sve strahove, majčinstvo donosi i onu posebnu vrstu ljubavi koja mijenja život iz temelja. Ljubavi zbog koje, kako kažu mnoge majke, sve dobije neki potpuno novi smisao.

"Veselim se svemu što dolazi, toj potpunoj promjeni, veselim se potpunoj promjeni u nepoznato, toj ljubavi, radosti, veselim se rastu osobnom i u svakom smislu", kaže Martina Stjepanović Meter.

I zato ove nedjelje ne zaboravite Majčin dan. Čvrsto zagrlite svoju jednu i jedinu mamu. Zahvalite joj. Napravite nešto za nju. Jer koliko god da ste odrasli, postoji netko tko će vas uvijek gledati istim očima. Ne kaže se uzalud kako je najsigurnije mjesto na svijetu upravo majčino srce.

