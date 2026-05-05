Lindsey Vonn prvi put pred kamerama nakon teške ozljede: ''Jako sam zahvalna što sam ovdje''

Najpoznatiji svibanjski crveni tepih na svijetu, uz poveću dozu kontroverze, i ove je godine okupio najveće zvijezde mode, filma i glazbe. Met Gala je dobila nadimak "Tech Gala" zbog prisutnosti mnogih tehnoloških poduzetnika, poput Jeffa Bezosa, koji je ove godine donirao više od 8 milijuna eura, a okupila je face poput Beyoncé, Cher, Madonne i drugih ikona. Koliko stoji ulaznica za Met Galu, tko se nije pojavio i što se nosilo na ovom važnom modnom događanju, otkriva naš Marko Štefanac.

Met Gala još je jednom potvrdila status najvažnije modne večeri na svijetu, ali i pokazala kako odjeća sve više briše granicu između umjetnosti i spektakla. Ovogodišnja tema bila je 'Umjetnost kostima', uz dress code 'Moda je umjetnost'.

''Čim završi jedna Met Gala, već biste trebali razmišljati o sljedećoj. Čak i kad ne znate koja će biti tema ili ideja, trebate razmišljati o tome – kakvi lookovi, kakav makeup, kakva kosa. Samo imajte neke ideje spremne'', rekla je Winnie Harlow.

Poznata skijašica Lindsey Vonn crvenim tepihom prošetala je prvi put bez štaka, nakon teške nesreće na Zimskim olimpijskim igrama.

''Dobila sam prilično loše karte, ali Tom Hackett učinio je da se večeras osjećam nevjerojatno i jako sam zahvalna što sam ovdje i što nisam na štakama.''

Je li teško penjati se uz stepenice?

''Hm, pomalo zbog toga što je haljina jako uska. Ali ne, zapravo nisam vježbala hodanje po stepenicama, ali mislim da se prilično dobro snalazim. Hodanje je u redu.''

Cher se pak svojim outfitom referirala na jednu ikonu – samu sebe.

''Osjećam se dobro, ali sam ozlijedila koljeno pa me malo boli. Zato imam sve ove fantastične muškarce.''

Glamuroznu večer uveličao je glumac i pjevač Joshua Henry, koji je oduševio goste pjesmom Whitney Houston na kultnim stepenicama.

''Nevjerojatno je otvoriti večer – plesati, pjevati i raditi ono što volim. Anna Wintour mi je poslala mail i pitala mogu li joj učiniti uslugu; naravno da sam pristao. Bilo je sjajno raditi s njezinim timom, velika čast.''

A jučerašnja Gala ispisala je povijest. Kako je riječ o humanitarnom događaju, prikupljeno je više od 35 milijuna eura za potporu Instituta za kostime. Kako i ne bi, kada su ulaznice za stolove dosezale vrtoglavu cijenu od oko 320.000 eura, dok su pojedinačna mjesta stajala nevjerojatnih 69.000 eura.

''Ovo je konačno taj dan, pa sam jako zahvalan što sam vani i što imamo ovaj prostor sada kada smo ponovno u pogonu. Uživam u tome što sam potpuno uronjen u posao, što sam u gradu i što se svake večeri družim s ljudima'', kaže Adrien Brody.

Ovogodišnju Galu pratile su i kontroverze. Zbog njihovih glavnih sponzora – poduzetnika Jeffa Bezosa i njegove supruge Lauren Sánchez Bezos – dolazak na događanje otkazale su brojne zvijezde, poput Meryl Streep i Taylor Swift. Bezos je navodno platio više od 8 milijuna eura kako bi postao sponzor samog eventa. Nakon što je newyorški gradonačelnik Zohran Mamdani odlučio preskočiti Galu upravo zbog tih kontroverzi, velečasni Al Sharpton podržao je njegovu odluku, ali i ukorio klasu – onu milijardera.

''Nemaju dovoljno novca da me spriječe da razgovaram s umjetnicima koje sam došao podržati. Godinama smo se borili za raznolikost. Ovdje sam da podržim Venus (Williams) i Beyoncé i zato sam ovdje. Kako se možemo boriti, a dopustiti da nas naš sponzor natjera da se udaljimo od ljudi za koje smo se borili? I odajem priznanje Anni Wintour što ih je postavila za supredsjedatelje unatoč kontroverzi'', kaže Al Sharpton.

I za kraj, modni pregled. Ako je postojao jedan trend koji se posebno istaknuo na crvenom tepihu, onda su to bile šljokice, u kojima su zablistale Nicole Kidman, Kylie Jenner, Teyana Taylor i brojne druge zvijezde. Među najupečatljivijima bila je i Beyoncé, koja je svojim povratkom i dramatičnom kreacijom još jednom potvrdila status modne ikone.

