Elio Pisak otkrio događaj iz djetinjstva koji mu i danas tjera suze na oči

Ni za milijun dolara nije htio obrijati svoj prepoznatljiv brk. Legendarni Elio Pisak ugostio je našu ekipu u Buzetu i prisjetio se najzanimljivijih trenutaka 40 godina duge karijere, ali i odrastanja. Našoj Jeleni Prpoš otkrio je i na čemu je najviše zahvalan, ali i tajnu svojeg uvijek dobrog raspoloženja.

Viceve Elio Pisak ne priča samo kako bi razveselio i nasmijao one s kojima je u društvu, već i zato što su šale i uvijek pozitivan stav prema svemu što se događa u životu dio njegova bića.

''Želim da ovaj svijet postane pošteniji, bolji, da budemo svjesni da nas i lijepe, male stvari čine sretnijima. Stvaranje, nuđenje sreće i na kraju si sigurno sretan.''

To je nešto čemu su ga učili još roditelji, a takvog ga pamti i glazbena scena na kojoj je dugih 40 godina.

U tu okruglu brojku mnogo toga stane. A on pamti samo sretne dane. Brojne koncerte, turneje Amerikom i čak tri puta Australijom, svoje početke i album iz 1988., nastao u suradnji s Đorđem Novkovićem.

''Mislim da mi je najveća sreća bila tu dolje kad sam snimio prvu singlicu... Nosio sam je sa sobom i govorio: ''Evo ljudi, snimio sam singlicu.'' To je za mene bilo...''

No nikad se nije smatrao zvijezdom. Valjalo je ostati, kaže, čvrsto nogama na zemlji. Pa čak i kada ti u New Yorku na koncertu nude milijun američkih dolara da obriješ svoj prepoznatljiv brk.

''Ja sam malo razmišljao i rekao ukratko da ne bih ni za pet milijuna, šalio sam se. Da je bilo ozbiljno, razmislio bih. Ponuda je bila. Vezano za taj koncert, naši dragi ljudi su poslali 15 tisuća dolara za bolnicu u Puli. Bilo je to 1995. godine.''

Bio je to, kaže, mnogo bolje iskorišten novac. A onima koji ga žele vidjeti bez brkova rado će pokazati svoju crno-bijelu fotografiju iz vremena kada je imao 17 godina. Istom tom mladiću danas bi, kaže, poručio da bude hrabriji i odvažniji.

''Bio sam čudan, imao sam stalno osjećaj da imam velik nos pa sam možda i zato pustio brkove.''

Vrijeme ne bi volio vratiti jer i sada uživa u životu, a na svemu onome što mu je pružio itekako je zahvalan. Zahvalnost je tek jedna od njegovih životnih filozofija.

''Cijenim što mi se nudi i stvarno sam zahvalan za svaku sitnicu. Kad si zahvalan za malu stvar, ne fali zadovoljstva.''

Već godinama živi u istarskom Buzetu, gdje je mnogima omiljen susjed. Elio je odrastao u skromnoj obitelji, punoj podrške i ljubavi.

''U tom malom mjestu gdje sam rođen, negdje devedesetih godina asfaltirao se put. Radnici su sreli moju mamu koja je išla u polje. Pitali su je zna li da se tu rodio Elio Pisak. Rekla je: ''Bila sam loše odjevena, bilo mi je žao da te ne povrijedim.''

Svoj prvi nastup održao je baš mami u čast, sa svega pet godina. Tada se rodila i ljubav prema glazbi, koja je živa i danas. Jedina razlika je što danas nema pisama obožavateljica koja su mu nekad stizala na adresu.

''Bilo je predivnih ponuda za seljenje s ovog kontinenta na drugi. Neki su bili spremni napustiti svoj kontinent i doći k meni.''

Iako je službeno u mirovini, to nikako ne znači da miruje. Kuha, obožava šetati svojom Istrom, stvara glazbu. A s novom pjesmom ''Ostani tu'' predstavit će se i na nadolazećem festivalu u Vodicama i biti onaj stari, dobri Elio, koji maksimalno uživa na pozornici i prenosi tu energiju na publiku.

