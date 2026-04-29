Idila Marka Škugora s novorođenom kćerkicom: ''Uživam u mijenjanju pelena, ja bih po cijele dane bio s njom''

Pjevač Marko Škugor priprema se za novi susret s publikom i koncert koji će sljedećeg tjedna održati u zagrebačkom Lisinskom. Tim povodom sa šibenskim tenorom družio se naš Gordan Vasilj. Među ostalim, otkrio je koliko mu se život promijenio od rođenja kćerkice Maris, kako su malenu princezu prihvatila dvojica starije braće i što je temelj njegova skladnog braka.

Ususret svojem osmom koncertu u Lisinskom, koji će održati sljedeći tjedan, Marko Škugor danas je objavio novu pjesmu s retro prizvukom 80-ih, ''Sve što čovik triba''.

Galerija 28 28 28 28 28

''Neke pjesme prođu bolje, neke malo lošije, ali sve imaju svoje mjesto i nije mi žao nijedne koju sam snimio i nijednog koraka, bio on i kriv, jer iz njega sam nešto naučio.''

Za ovog Šibenčanina nevjerojatnog raspona glasa, 2026. počela je čudesno. Naime, njegova obitelj postala je bogatija za malenu Maris, koja je prvo dijete rođeno u ovoj godini.

''To je strašno nešto. Ja sam mislio – došao je prvi sin pa drugi. Mislim da smo i žena i ja sad puno bolji roditelji. Nismo dugo imali malu bebu i predivno nam je, baš uživamo. Maris je u početku malo više plakala, a sad je tako mirna, dobra, smije se. Uživam u mijenjanju pelena, u davanju bočice, ja bih po cijele dane bio s njom.''

Poznati tenor otkrio nam je kako su se njegovi sinovi, 11-godišnji Andrija i devetogodišnji Petar, snašli u ulozi zaštitničke starije braće.

''I mlađi Petar ju je dobro prihvatio, a Andrija je nosi po cijele dane, daje joj bočicu, tako da se borimo tko će doći na red da je hrani i drži u rukama.''

S dolaskom kćerkice Marko je preuzeo još više obiteljskih obveza.

''Podjela je takva da sam smanjio broj nastupa, pogotovo prva dva mjeseca, a i u ovom narednom razdoblju, jer uživam i nikad nam nije bilo ljepše u kući, nikad bolja atmosfera. Sada smo svi kao obitelj u jednom blaženom stanju otkad je Maris s nama.''

A temelj skladnog i sretnog 12-godišnjeg braka s voljenom suprugom Ivanom, kaže, zajedništvo je i timski rad.

''Ne bih mogao bez nje, naravno, ništa i predivno je. Podnijela je cijeli ovaj postporođajni period i noćna buđenja, spasila me. Ja sam odradio jutarnju, a ona noćnu smjenu.''

A kako izgledaju jutra s tatinom princezom?

''Njoj čitam dosta, ovoj dvojici nisam baš previše, tako da njoj čitam Marka Aurelija. Ona će postati stoik od malih nogu. Dok je nosim, pričam joj, objašnjavam, mislim da ona to sve upija – vidjet ćemo kasnije sve te benefite.''

Kralja prvih plesova ne bi iznenadilo da netko od djece krene njegovim stopama.

''Andrija moj zna pjevati, dobro pjeva, ima baš osjećaj, ali ne voli kad ga ja slušam. Možda se još srami, a možda ga neke druge stvari zanimaju.''

A s obzirom na to kakav glas Maris ima, moglo bi tu biti svega?

''Ona ide s tatom svugdje, već znam da će ona sa mnom na koncerte i pivat ćemo u duetu.''

Svestrani slavuj autor je većine svojih uspješnica, a piše i za druge kolege pa će njegovu pjesmu uskoro objaviti i Danijela Martinović, a ima spreman i još jedan muško-ženski duet.

''Mislim da je jako dobra pjesma, ali još nemam tu drugu, ljepšu polovicu u ovoj pjesmi.''

A da pozovemo ovdje preko IN magazina kolegice da se jave ako su zainteresirane?

''Haha, da, neka se javi netko tko je zainteresiran. Još uvijek razmišljam, imam nekoliko ideja u glavi, ali nisam još nikoga pitao.''

Sigurni smo da će Markova publika uživati i u ovom duetu, baš kao što on uživa u najljepšim životnim notama.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

