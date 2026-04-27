Jelena Rozga o odrastanju u Učeničkom domu: ''Kad si s 10 cura u jednoj maloj sobici, onda naučiš da...''

Predstavljeno je četvrto izdanje Melodija Jadrana. Ondje smo sreli dvije glazbene dive koje će nastupom proslaviti svoje velike jubileje. Jelena Rozga još uvijek čeka zaručnički prsten od Ivana Huljića, a Zorica Kondža se našalila da je trudna. Uz najjača domaća glazbena imena stiže i legendarni talijanski sastav Ricchi e Poveri. Sve detalje ima naš Gordan Vasilj.

Čak četiri večeri trajat će ovogodišnje Melodije Jadrana, koje će se krajem lipnja održati na jednoj od najljepših pozornica na Mediteranu, u splitskoj Galeriji Meštrović.

Uz večer novih pjesama stiže i legendarni talijanski bend Ricchi e Poveri, Zorica Kondža proslavit će 40 godina karijere, a Jelena Rozga tri desetljeća na sceni.

"Mama i tata će biti u publici, neću smjeti gledati u njih jer kad vidim mamu koja onako strepi i čeka da se ja opustim, ja ću se rasplakati. Bit će i moj nećak na tom koncertu, rekla sam sestri da ga obavezno mora dovesti da to doživi. On sada ima 13 godina, tako da će to njemu biti posebno i novo iskustvo."

Jedna od naših najvećih zvijezda je, unatoč slavi, ostala ista ona skromna Jelena s početka karijere, za što su, kaže, najviše zaslužni njezini roditelji, ali i rano osamostaljenje.

"U drugom razredu srednje škole već sam napustila roditeljski dom i otišla u baletnu školu u Zagrebu te živjela u domu s 10 cura. Tad naučiš sve. Kad si s 10 cura u jednoj maloj sobici, onda naučiš da u životu trebaš cijeniti sve stvari."

Omiljena pjevačica blista od sreće u vezi s Ivanom Huljićem, koji je, kako smo provjerili, još nije zaprosio.

"Nemam ništa za prijaviti, ne lažem, ovo je sponzorski prsten."

S obzirom na njezin veličanstven vokal, mnogi se slažu da je naša glazbena diva Zorica Kondža mogla napraviti još veću karijeru, ali ona smatra da je ispalo baš sve onako kako je trebalo.

"Nisam ja superwoman koja će imati i troje djece i tri puta biti podstanar, seljakati se, odgajati tu djecu, ići na primanja, rješavati matematiku, pomagati svašta-nešto, ono što roditelji svi rade, i još uspjeti graditi tako veliku karijeru. Sjećam se kad sam treći put ostala trudna, svi su govorili 'gotova ti je karijera, zaboravi'. Ja sam govorila: baš me briga za karijeru."

Ispunjena 66-godišnjakinja danas nastupa više nego ikad, a osim glasom, publiku osvaja i svojom zaraznom energijom te humorom.

"Neki dan sam bila sama doma, znači prošao je skoro cijeli dan, a ja kažem: nisam se nasmijala cijeli dan, idem samu sebe nasmijati. Mi smo velika obitelj, svatko ima neku bazu, imam duhovitu djecu, Joško je jako duhovit. Rekao bi čovjek nakon 40 godina što smo skupa da smo sve rekli jedno drugome, ali zapravo je dobro ne reći sve."

Koncert na otvaranju Melodija Jadrana bit će prvi hrvatski nastup popularnog sastava Ricchi e Poveri, koji su tijekom karijere prodali više od 22 milijuna ploča.

"Oni su jednostavno eksplodirali u Europi sa svojom novom energijom u zadnje dvije godine. Mi smo jedva ulovili termin da oni dođu na Melodije Jadrana."

A suradnju sa svjetskom zvijezdom, čije ime još ne želi otkriti, najavljuje i Tonči Huljić.

"Kad već pričamo o internacionalizaciji, sad će ovih dana biti jedna velika svjetska zvijezda sa mnom, jasno (smijeh)."

Grupa Magazin predstavit će se na Melodijama intimnom baladom u stilu 80-ih, a njihova pjevačica Lorena Bućan na predstavljanje je stigla sa satova jahanja.

"Nisam svaki dan, ali svaki drugi-treći dan, kad god uhvatim slobodno vrijeme, barem na dva sata odem u Sinj na ranč. Konji su veličanstvena bića i baš mi je drago da su mi ušli u život."

Glazbeni spektakl u Splitu tradicionalno neće propustiti ni Goran Karan, u čijoj bogatoj karijeri nema nijedne mrlje.

"To nije istina, moje su situacije u kojima se nisam ponio kako treba brojne, ali neka ostanu ovako iza, ne mora se ništa znati."

Sigurni smo da ni ovog ljeta neće nedostajati domaćih hitova jer će u Galeriji Meštrović svoje nove uratke predstaviti i: Vanna, Matija Cvek, Adi Šoše, Neno Belan, Jacques Houdek, Giuliano, Tomislav Bralić i klapa Intrade, Luka Nižetić i mnogi drugi.

