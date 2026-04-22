Kakvo sjećanje domaće zvijezde imaju na legendarnog Michaela Jacksona?

Na velika platna napokon je stigao film o jednoj od najvećih glazbenih legendi svih vremena – Michaelu Jacksonu. U filmu koji prati njegov život i karijeru prvo se moglo uživati u Berlinu i Los Angelesu. No ni publika u Zagrebu nije ostala uskraćena za ovaj filmski spektakl pa je, uz veliko iščekivanje, pohrlila zaviriti u život iza kulisa kralja popa.

Bio je fenomen pop kulture kakvog svijet dotad još nije vidio. Nitko nikad nije uspio nadmašiti Michaela Jacksona prema broju prodanih albuma. Svojedobno je bio, mogli bismo reći, najpoznatija osoba na svijetu.

''On kad je izveo ''Thriller 1982./83.'', ja sam bio jako, jako malo dijete, ali njegova glazba se uvijek slušala u mojoj kući i nekako pogotovo taj period vežem uz svoje djetinjstvo'', kaže Mario Roth.

Mario Roth Foto: In Magazin

Na zagrebačku premijeru filma ''Michael'' pohrlila su brojna poznata lica. Taj biografski spektakl prati put kralja popa od njegovih prvih glazbenih koraka do titule najvećeg zabavljača u povijesti.

''Godine pokažu koliko netko traje i ako netko traje čak i onda kad ga više nema među nama, to je onda to, je l' da? On je ustvari netko tko je sve veći i mislim da to nije nešto čemu bi se čovjek kao izvođač morao nadati, nego se to prosto desi'', kaže David Amaro.

Malo se za kim poznatim dizala tolika prašina kakva se dizala za Michaelom Jacksonom. Život pop-ikone pratile su mnoge drame i kontroverze pa film nastoji prikazati i osobu iza planetarne slave.

''Fenomenalan ples, nekakav iskreni dječački osmijeh i ta neka zaigranost, zato mi je bilo žao kad se on spominjao u određenim kontekstima. Ja mislim da je on bio i ostao jedno vječno dijete'', dodala je Mia Kovačić.

Iako je na audicijama bilo više od dvije tisuće kandidata, uloga kralja popa pripala je njegovu nećaku Jaafaru Jacksonu. On je imao samo 12 godina kada je Michael preminuo.

In Magazin: Michael premijera - 6 Foto: In Magazin

''Doista je malo uspomena koje imam, istinski ih cijenim, ali sve su bile iz vremena kada sam bio jako mlad. Jedna od mojih najdražih je kada sam ga prvi put vidio na pozornici kako nastupa u New Yorku, što mi je bilo najbolje iskustvo'', kaže Jaafar Jackson.

Na premijeri u Los Angelesu pojavili su se i drugi članovi obitelji Jackson. Tako smo u rijetkom izlasku u javnosti imali vidjeti njegove sinove Princea i Bigija, kao i braću i sestre pop-ikone.

''Bilo je dirljivo i, da, naravno da sam plakala. No Colman je bio nevjerojatan u ulozi mojeg oca i na to sam također doista ponosna'', zaključuje La Toya Jackson.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

