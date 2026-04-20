Utrka Wings for Life u Zadru i ove godine okuplja tisuće, pridružiti se možete i putem aplikacije

Približava se 10-ti svibnja - dan kada će u Zadru ponovno biti održan Wings for life World Run. Utrka u kojoj svi trče za one koji to ne mogu, privlači rijeke ljudi, a možete sudjelovati gdje god se nalazite. Na zagrebačkom Jarunu posjetili smo ekipu koja se već priprema i trenira za utrku, a prepuni pozitive jedva čekaju trčati za viši cilj.

Za utrku Wings for life u Zadru uvijek se traži mjesto više, a za one koji svoje mjesto na startu nisu uspjeli osigurati, i dalje mogu biti dio utrke gdje god im srce poželi u Hrvatskoj i svijetu, i to putem aplikacije. Ove godine Wings for life World Run organizirano će se trčati na Jarunu.

''Ovdje možete virtualno sudjelovati na prostoru Jaruna. Sve je spojeno i vritualno povezano na aplikaciju, na aplikaciji se prijavite, kroz aplikaciju trčite i vidite koliko brzo trčite i kad vas virtualno vozilo prestigne i tad završite trčanje. Želim naglasiti da ova utrka nije za skidanje rekorda nego sudjelovanje, vi trčite koliko možete 5,10 ili 15 kilometara'', rekao je Petar Tanta, dopredsjednik triatlon kluba "Trimax".

Trčanje na Jarunu neće propustiti triatlonci iz njegova kluba, koji će organizirati sve oko utrke na zagrebačkom jezeru. Triatlonci su ipak brži pa kilometar istrče za sitne 3 minute, no ova utrka je za sve i nije važno jeste li u formi.

Galerija 5 5 5 5 5

''Odaziv je sjajan, naš klub je podržao utrku tako da smo i pejsali, mogli ste uz naše trkače trčati. Bilo je od onih najmlađih do onih starijih 60, 70+ i stvarno nam je drago vidjeti da se oni bave sportom.''

Umjesto u noćnim klubovima, ovi mladi skupljaju se na sportskim aktivnostima. Na ideju da tisuće ljude okuplja u Whatsapp grupi, kako bi zajedno živjeli sportski život, došla je Ivana.

Pogledaji ovo Celebrity Veliko iznenađenje za natjecatelja našeg showa: Pogledajte tko se javio nakon njegovog nastupa!

''Mi se primarno bavimo okupljanjem zajednica, vodim Run Clubbing Zagreb i Active Clubbing i od tog razvijamo aplikaciju jer smo vidjeli veliku potražnju. Imamo 1750 članova u whatsapp zajednici što se tiče Run Clubbing Zagreb communityja, svaki event se sastoji od 3 km trčanja i onda sat i pol upoznavanja, tu sam odlučila staviti naglasak na taj dio aktivnosti. Naglasak je na kontaktu uživo, bez društvenih mreža i jednostavno da smo prisutni u trenutku i stvaramo autentične uspomene'', rekla je Ivana Knapić, voditeljica Run clubbing Zagreb concepta.

Oni su proteklog vikenda organizirano trčali na Jarunu, a ovdje će biti i 10-og svibnja. Ovakva događanja donose nova poznanstva, ali i ljubavi.

''Danas je samo za single trkače event, inače imamo za sve ljude, ali ovo se održava par puta godišnje, imamo 200 prijava tako da danas će biti vrlo interesantan event, a na prošlom single's samo za samce su se 3 para spojila.''

Utrka Wings for life donosi posebnu atmosferu, a volja i pozitivan duh dovoljni su da se i vi pridružite utrci, gdjegod bili, poput Roberta, koji je posljednjih godina redovito trčao putem aplikacije.

''Skoro svake godine sam ili bio u Zadru ili preko aplikacije, već 7,8 godina. može se bilo gdje u svijetu trčat. Kad sam bio u Budimpešti sam naletio na ekipu koja trči Wings for life samo sam im se priključio, bio sma u trapericama, nekim šminkerskim tenisicama. To je bilo totalno neplanirano'', kaže Robert Petranović.

Zato ove godine drugi vikend u svibnju rezervirajte za najveću utrku na svijetu.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Više ne skrivaju bliskost: Kim Kardashian i vozač Formule 1 potvrdili ono o čemu se dugo šuškalo?

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Emotivan trenutak za Simonu Mijoković: U obitelji se slavi poseban dan!

Pogledaji ovo Celebrity Više ne skrivaju bliskost: Kim Kardashian i vozač Formule 1 potvrdili ono o čemu se dugo šuškalo?

Pogledaji ovo inMagazin Donosimo ekskluzivne detalje vjenčanja zvijezde Kumova: "Pripreme su krenule prije dvije godine!"