Nogometaši i TV lica s reketima u rukama: Padel osvaja sve, pogledajte zašto!

Nema travnjaka, nema reflektora iz studija – samo teren okružen staklom i mnogo brze igre. Radi se, naravno, o padelu u kojem se sve više vole okušati i bivši sportaši, ali i naši kolege iz informativnog programa. Tko se bolje snašao s reketom u ruci i koliko brzo prijateljstvo preraste u rivalstvo pogledajte u prilogu.

Umjesto na nogometnim terenima i u televizijskom studiju – ovog puta na nešto drugačijem terenu. Reketi u rukama, staklene ograde i brza izmjena poena. A na terenu za padel – predstavnici Dinama i Nove TV.

''Nogometašima paše tenis, mi volimo svi tenis i većina nogometaša igra tenis. Padel je sličan, ne moraš imati tu tehniku, možeš odmah igrati i ako nisi igrao tenis. Možeš igrati padel tako da je dosta zanimljiv, atraktivan je, pokretljiv, agresivan, sve je brzo, kratko, puno je trčanja, tako da se dobro preznojiš sat-dva, istrčiš se i ideš doma. Nekad pobijediš, nekad izgubiš. Čestitam ekipi Nove TV, odradili su strašan meč'', govori Silvio Marić.

Za ovaj sport kažu da nije težak, no...

''Nogomet je... kad treniraš, nešto ti je lakše, teže je kad ne treniraš, imaš već kila i u godinama si. Nogomet je lakši.''

A ne igraju samo nogometaši, već i naši kolege.

''Ja sam prije igrao squash, malo sam i tenis igrao i jednostavno padel je... vrlo lako ga se nauči, baš je onako što bi se reklo user friendly, ne treba puno dogovora, znači dovoljna su vas četvorica'', dodaje Ivan Forjan.

''Pa prije nekih dvije godine, do prije dvije godine nisam ni znao što je padel, iskreno, ni pravila sporta ni ništa. Onda smo se skupili nas četvero iz redakcije, igrom slučaja, da budem iskren ni ne sjećam se tko je predložio prvi, otišli, zaljubili se'', kaže Stipe Antonijević.

''U našim redovima definitivno najbolji igrač je naš kolega iz grafike Marko Blažina. Čovjek je, ono, ja ga zovem Federer padela. To kako on igra svi trebate doći i pogledati'', dodaje Forjan.

Padel je sport koji posljednjih godina bilježi golem rast popularnosti. Nastao je u Meksiku krajem šezdesetih, a danas je posebno popularan u Španjolskoj, gdje ga redovito igraju i nogometne zvijezde.

''Luka Modrić igra, igraju svi naši. Oni su još spremni, ovi što su sad aktivni naši igrači. To je popularno u Španjolskoj, padel je jako popularan, tako da oni imaju doma te terene. Bišćan igra dobro, Čale, ima ih puno koji igraju jako dobro'', rekao je Silvio.

''Za padel govore već godinama da je najbrže rastući sport. On je jednostavno toliko dobro prilagođen početnicima, jednostavan u odnosu na tenis koji je dosta tehnički kompleksniji, što daje priliku svima da se u njemu okušaju i čak svi oni koji probaju vrlo se brzo vrate'', kaže Ivan Labaš.

A gdje ima sporta, ima i rivalstva, čak i među inače dobrim kolegama i prijateljima.

''Ja sam igrao padel sa sigurno 50-ak, 60 partnera i ne postoji gori partner od Ivana Forjana. Obično je to tako u padelu, onaj s kim ste privatno dobri i bliski, onda se ne libite apsolutno svega. Ja s njim ne mogu izdržati jedan set bez da se ne posvađamo i praktički prekinemo meč na rubu tučnjave'', dodaje Stipe.

''Jesmo, igrali smo zajedno i bolje da to nitko ne vidi jer jako smo dobri Stipe i ja, kumovi smo, najbolji prijatelji, ali kad igramo padel ne podnosimo se, najblaže rečeno. To ne izgleda dobro. Odlučili smo da nećemo igrati padel skupa'', rekao je Forjan.

No upravo je to i čar – sport koji spaja ljude, ali i testira prijateljstva, a kad se igra business liga, i kolegijalnost.

''Mi smo krenuli s jednom rekreativnom ligom prije četiri godine, prvom padel ligom koja okuplja najveći broj padel entuzijasta u Hrvatskoj u čak osam gradova, preko četiri tisuće igrača do sada. I svi ti igrači negdje rade pa smo se odlučili da bismo mogli pokrenuti ovakvu business padel ligu, gdje bi osim samog padela ideja bila i neki networking'', zaključuje Ivan.

I dok jedni broje poene, drugi dogovaraju nove susrete. Jer u padelu, kažu, rezultat brzo padne u drugi plan – ali dobra igra i još bolje društvo razlog su za povratak na teren.

