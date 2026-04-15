Maturanti bez roditeljske skrbi zablistali u kreacijama domaćih dizajnera: ''Kad sam vidjela tu sreću u njezinim očima...''

Sljedeća priča mnogo je više od same mode. Maturalna večer mnogima je jedna od najljepših uspomena iz srednjoškolskih dana – večer glamura, uzbuđenja i novih početaka. No kako ona izgleda za mlade kada iza tog trenutka ne stoji obitelj? Tko im pomaže da zablistaju i koliko im zapravo znači ova prilika?

U Zagrebu je održana ''Moja maturalna večer'', projekt koji mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi omogućuje maturalnu večer kakvu zaslužuju. Cilj je da se na tako važan dan svi osjećaju jednako i ponosno – baš kao i ovi mladi ljudi koji nisu, poput svojih vršnjaka, odrasli okruženi ljubavlju svoje obitelji. A da svako dijete zaslužuje osjećaj pripadnosti, znaju i naši dizajneri koji su im kreirali glamurozne kreacije.

''Evo, ne prepoznajem se. Ne šminkam se inače često, pogotovo ovako jako, tako da baš sam si lijepa i zadovoljna'', kaže Vanessa.

''S obzirom na to da je Nikolina bila presretna kad je došla na probu haljine, mi smo nešto dogovorili. Taj trenutak kad je ona došla i probala haljinu i koliko je uživala u tom trenutku – to je bilo stvarno zadovoljavajuće', govori Ivan Tandarić iz ELFS-a.

''Osjećam se malo čudno, nisam navikla na ovakve stvari, ali definitivno je osjećaj savršen'', rekla je Marijela.

''Po meni sve je odlično – košulja, kravata, sako, super mi stoji. Inače nisam za odijela, ali ovo mi baš puno znači, evo, sviđa mi se'', dodaje Patrik.

Maturalne haljine - 1 Foto: In Magazin

Kakav je bio prvi susret Matije Vuice s maturanticom?

''Ona je bila plaha, šutljiva, kakvi oni jesu. Nije zapravo tražila ništa posebno. Ja sam htjela da proba više haljina, baš zato što nije imala neke specijalne želje. Kroz priču i isprobavanje, kad sam vidjela tu sreću u njezinim očima, rekla sam: e pa to je to, to ćeš dobiti.''

Ove godine reviju je nosilo 28 maturanata. Svaki njihov izlazak bio je osobna pobjeda i potvrda vlastite vrijednosti.

Maturalne haljine - 3 Foto: In Magazin

''Matura za mene zapravo znači ponovni pronalazak sebe u nekom ozbiljnijem svjetlu, nastavak obrazovanja u mom slučaju, pronalazak jednog ozbiljnog života i posla'', kaže Marijela.

''Put u daljnji život, da me potakne da mogu biti hrabra i da mogu sve ovo uspjeti.''

Tijekom večeri mogla se osjetiti radost. Jer za ove maturante večer nije bila samo modni događaj, već simbol završetka jednog poglavlja i početka samostalnijeg života.

''Evo, ove godine sam dobio predivnu djevojku Ivu koja je iz Karlovca i koja je slastičarka, koja će možda u budućnosti biti odgajateljica i planira upisati fakultet. Tako da s njima pričam, dajem im savjete, slušam njihova mišljenja. Dođu s jednim velikim strahom, ali kroz druženja i probe to se razbije i stvarno postanemo prijatelji'', rekao je Ivica Skoko.

Maturalne haljine - 4 Foto: In Magazin

''Ovo je jedna jako hvalevrijedna priča i jako sam sretna što sam od samog početka uz njih i mislim da bi svi trebali pomoći kako god mogu'', govori Andrea Zvono.

''Uvijek ponavljam da mi je to veliko zadovoljstvo i velika čast što mogu sudjelovati u ovakvom projektu i što mogu biti, na neki način, dio nečijeg najvažnijeg dana u životu'', kaže Lana Puljić.

Matura je trenutak kojem se vesele gotovo svi srednjoškolci. Međutim, nije svaki put isti, a put ovih mladih ljudi češće je bio posut trnjem nego ružama.

Maturalne haljine - 5 Foto: In Magazin

''Oni su uzbuđeni oko maturalne večere, oko toga kako će se pokazati pred društvom. Smatram da je svaka od tih priča na neki način i bolna, ali s druge strane inspirativna jer mnogi od njih, čiji rad kasnije pratimo, postaju izuzetno uspješni u životu'', dodaje Snježana Schillinger.

I upravo zato ova večer za njih ima dodatnu težinu.

''Inače su dani oko mature svakome od njih puni uzbuđenja. To je vrijeme prijateljevanja, evociranja uspomena, planiranja budućnosti. Oni će možda malim koracima zakoračiti ovom modnom pistom, ali mi smo sigurni da će velikim koracima zakoračiti u budućnost'', kaže Renata Gubić, upraviteljica zaklade.

Ovo nije bila večer u kojoj je moda važna, već ovi mladi, hrabri ljudi. Nadamo se da će s velikim osmijehom zakoračiti u svijet odraslih!

Maturalne haljine - 6 Foto: In Magazin

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

