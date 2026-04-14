Kako izgleda život putoholičara? Strastveni putnici iz Međimurja pravi su znalci u nalaženju jeftinih karata!

Kažu da su putovanja jedina stvar koju plaćate, a čine vas bogatijim. To dobro znaju Iva i Branko iz Međimurja koji su svoju ljubav prema obilaženju svijeta iz hobija pretvorili u način života. Ovi strastveni putoholičari pravi su znalci u pronalaženju jeftinih karata, a dojmove sa najzanimljivijih destinacija podijelili su s našim Lukom Jurkijevićem za IN magazin.

Do prije 20 godina putovati svijetom činio im se kao nedostižan san. No nakon što su davne 2006. posjetili Tunis, Iva i Branko počeli su sami organizirati svoja putovanja. Bilo je to vrijeme bez pametnih telefona, pa se mladi par u London uputio s planom ispisanim u bilježnici.

''Taj put sam isplanirala doslovno u minutu. Toliko detaljno da sam si čak pisala na koji vlak u metrou ćemo ići, znači u koje vrijeme, a metro ide svakih par minuta doslovno. I sjećam se da smo ne znam koliko koraka napravili, ali meni su na nogama popucale kapilare koliko smo zapravo hodali'', priča nam Iva.

Bio je to početak velike ljubavi prema putovanjima. Danas se ovi Međimurci mogu pohvaliti da su obišli više od 60 zemalja na svih 6 naseljenih kontinenata.

''Ne znam sad koliko je bilo najjeftinije cjelokupno putovanje, ali sjećam se da smo kupovali karte za 3-5 eura. Jednom smo čak kupili, bila je karta 1 cent za Sardiniju, tako nešto je bilo. Na kraju nismo otišli, ali smo rekli ajde uzmemo, ako ćemo ići, ako ne, ne'', priča nam Iva.

Putovanja, naravno, ne moraju biti luksuzna da bi bila nezaboravna. Tako se Ivi i Branku posebno u pamćenje urezalo putovanje u prijestolnicu Sjeverne Koreje, koje su iskoristili kako bi ondje otrčali dio maratona.

''Imali smo, sjećam se, dva sata briefing gdje su nam pričali što sve ne smijemo raditi u Sjevernoj Koreji. I tad sam se moram priznati, a ono, nije ti sve jedno kad ti kažu ne smiješ ovo, ne smiješ ovo, nemoj nositi ne znam što sve ne. Obične turističke vodiče ne smiješ unositi, ne smiješ unositi Bibliju, Kuran, ne smiješ imati velike objektive na fotoaparatima.''.

Onamo su, kažu, otišli s pitanjima kako izgleda život u najtajnovitijoj zemlji na svijetu, a kući se vratili s još više pitanja u glavi. Sjećaju se i vodiča koji se nikad nisu odvajali od njih.

''Putovnice ti uzmu na početku putovanja i vraćaju ti zadnji dan. To smo pitali ih kao zašto. Vele kao da su sigurnije kod njih, da ih slučajno ne izgubimo pa da se onda ne možemo vratiti iz njihove zemlje''.

Najviše su ih pozitivno iznenadile zemlje Bliskog istoka i Azije zbog gostoljubivosti lokalaca. Danas dojmove o mnogim nepoznatim destinacijama dijele na svojoj internetskoj stranici i društvenim mrežama.

Ovi zaljubljenici u istraživanje novog i nepoznatog vjenčali su se na Havajima, a prije dvije godine postali su roditelji malenog Vilija, kojem već od malih nogu žele prenijeti ljubav prema putovanjima.

''Sad već on sam si sjedne, sam se zakopča. Već zna tko su stjuardese, tko je pilot, zna da mora dati kartu i putovnicu i sam predaje i sam zna i to mu je jako zanimljivo trenutačno''.

Svim roditeljima savjetuju da se ne boje putovati s djecom, kako bi što prije stekli naviku putovanja. I njih su ona, kažu, naučila da više cijene ono što imaju kod kuće. Zbog toga - put pod noge!

