Veliki rasplet priče o dvostrukom životu: Serija u Dobru i zlu stigla do finala!

Omiljena serija ''U dobru i zlu'' stigla je do svojeg velikog finala. Iz tjedna u tjedan napetom radnjom glumci su nas držali PRIkovanima uz male ekrane, a uzbuđenja neće nedostajati ni u posljednjim epizodama. Hoće li svi dobiti sretan kraj u idućim minutama donosi naša Dijana Kardum.

Jedna od najgledanijih domaćih serija – „U dobru i zlu“ – stigla je do velikog finala. Priča o dvostrukom životu, ljubavi, obitelji i brojnim tajnama mjesecima je držala gledatelje pred ekranima, a sada je vrijeme za rasplet.

''Ja sam mislila da će Marina puno prije shvatiti da Veljko možda nije idealan tip za nju i da nađe nekog drugog frajera'' govori nam Mirna Mihelčić.

U nizu neizvjesnih situacija i snažnih emocija, likovi su rasli, mijenjali se i osvajali publiku – a posljednja epizoda donosi odgovore na sva ključna pitanja.

''Ja sam na početku sigurno priželjkivala da se Veljko i Marina riješe Ivane, malo se šalim, ali mislim da je finale točno onako kako treba biti'', zaključila je Mirna.

''Na početku kad sam krenula čitati scenarij, s obzirom da je djelovala tako kao nekakav antijunak, nekako sam si možda čak priželjkivala nekakvom tragičnom kraju ili nešto da će možda otići onako otići sa stilom. Puno je smirenije od toga, ali nekako lijep završetak priče'', otkriva nam Katarina Baban.

''Novi početak ajmo tako reći, svi zaslužuju nekako priliku pa tako i Zrinka. Ja se isto nadam da će u budućnosti poradit malo na svojim karakteristikama i postupanjima, ali da dobit će i ona svoj kraj'', priča nam Martina Stjepanović Meter.

Osim same priče, iza kamera se dogodila i posebna povezanost među ekipom.

''U nekom smislu mi se čini da je isto prebrzo prošlo. Valjda sve što je lijepo zbilja kratko traje bar takav dojam ostane. Mislim da će ga najviše pamtiti po ekipi, po ljudima koji su radili na ovom projektu, jer nam je izbilja bilo toliko dobro da nekad mislim da koliko puta to ponavljamo da više ono nije realno, ali izbilja toliko smo svi uživali.Ja osobno, ono, to mi je jedan od dražih projekata sigurno'', dodala je Martina.

''Nedostajat će mi generalno cijela ekipa jer smo se svi nekako baš smo se privatno zbližili, družili. Jednostavno dogodio se nekakav poseban klik na ovom projektu i mislim da se to kao i Petra neće još jako dugo ponoviti'', dodala je Katarina Baban.

Serija je donijela i niz neočekivanih obrata za Katarinin lik.

''Prvo iznenađenje, vjerujem da je došlo vrlo brzo kad smo počeli snimati da ću biti mama Leni koja mi je u međuvremenu postala draga i prijateljica. Tako da je to bio prvi nekakav šok. Onda kad smo shvatili da ću biti i baka je bilo ok. Ovo je definitivno ogromno lepeza mogućnosti koju je ovaj lik donio'', priča Katarina.

Likovi su i glumcima donosili radost, a katkad i frustraciju.

''Bilo mi je ono - mi znamo snimiti scene i onako - je l' moguće, je l' moguće da luđakinja to radi. Ali ja sam pronašla nešto zbilja zabavno u tome i meni je bilo super onda pronalaziti opravdanja za sve njene radnje. Jer ti kad to gledaš izvana, to izgleda potpuno drugačije. Ali iznutra njena logika je potpuno jasna. I ona ima svoje ono zašto to radi i to je vrlo jasno kod nje''.

No i ovi antijunaci pronašli su put do mnogih srca.

''Kad je serija počela meni je zapravo dosta ljudi, žena ne muškaraca reklo da znam jednu ženu koja je imala istu takvu priču, tako da možda je to prije bilo jednostavnije'', otkrila nam je Mirna.

I tako je priča obitelji Srića došla do kraja. Sve tajne bit će razotkrivene, a sudbine likova napokon ispisane.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Zanimljivosti Bujna Slavonka o suprugu i velikoj popularnosti: ''Stekla sam je kad sam se udebljala 25 kilograma''

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Nakon promjene spola postala je Ana Nikolić, a njezin najnoviji izgled pretvorio ju je u potpuno novu osobu