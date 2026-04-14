Bujna Slavonka o suprugu i velikoj popularnosti: ''Stekla sam je kad sam se udebljala 25 kilograma''

Claudia Rivier za naš portal otvoreno je progovorila o privatnom životu, suprugu i putu do popularnosti. Otkrila je i kako je upravo jedna neočekivana promjena u njezinu životu privukla najveću pažnju javnosti.

Slavonska influencerica Claudia Rivier redovito privlači pažnju svojim atraktivnim izdanjima na Instagramu, gdje je prati više od 1,4 milijuna pratitelja. Njezine objave ne prolaze nezapaženo, a interes za njezin život i svakodnevicu sve je veći.

Upravo smo zato s njom napravili intervju u kojem nam je otvoreno progovorila o sebi, svom privatnom životu i putu do uspjeha.

Možda je još neki ne znaju, pa smo ju za početak pitali kako bi samu sebe predstavila onima koji je tek upoznaju.

''Onima koji će me tek upoznati rekla bih da je Claudia otvorena, pozitivna i radoznala djevojka koja svojim primjerom pomiče granice prihvaćenosti, slobode kreativnog izražavanja i ljepote. Jedna odlučna djevojka koja svojim primjerom pokazuje i dokazuje da ljepota dolazi u svim oblicima i da je najveća ljepota žene u njenom samopouzdanju.''

Otkrila nam je i je li očekivala da će postati toliko popularna na društvenim mrežama.

''Jesam, iskreno priznajem. Moja karijera je ogledalo mog stava - ja to mogu i ja to zaslužujem. Pažnja kao takva mi godi, bila pozitivna ili kritika, volim pročitati oboje.''

S godinama stekla je i nadimak Bujna Slavonka - a kako ona gleda na njega?

''Nadimak Bujna Slavonka mi je neutralan. Često se koristi jer Claudia Rivier ne zvuči kao hrvatsko ime i prezime pa da se naglasi da sam ''naša''. Slavonija je, naravno, dio mog identiteta s obzirom na to da sam rođena i živjela u Našicama do 15. godine, gdje mi je i danas obitelj.''

Svojedobno se u medijima pisalo i kako je Claudia ultrazvukom dokazivala da su njezine grudi prirodne. Priznala nam je koliko u tome ima istine.

''Jesam, još u početku mojih medijskih istupa, za vrijeme Svjetskog Prvenstva. Ja uvijek ''nevjernicima'' kroz šalu kažem da sam ja valjda jedina žena koja je tražila kirurga da joj stavi silikone, ali da vise. Svako s malo zdravog razuma može zaključiti da se radi o prirodnim grudima. Uvijek naglašavam da je moje tijelo prirodno jer to je temelj moje karijere.''

Otkrila nam je i je li zaista sve prepustila majci prirodi ili se ipak odlučila za neki estetski zahvat.

''Estetski zahvati su dio takoreći odrastanja odnosno starenja svake osobe koja drži do sebe i svog izgleda. Botox je novi jogging. Radila sam i aktivno radim estetske korekcije poput botoxa, skinboostera, polinukleotida itd. u svrhu održavanja mladolikog izgleda, elastičnosti i kvalitete kože... dakle, u svrhu održavanja izgleda. Estetske korekcije i/ili operacije u svrhu promjene izgleda nisam nikada radila.''

Kako nam kaže, popularnost je zapravo stekla u razdoblju kada se udebljala 25 kilograma. S vremenom je, dodaje, radila na sebi i postupno pronašla balans te se posvetila povratku vlastitoj idealnoj formi.

''Kroz godine sam, naravno, aktivno radila na tome da vratim svoju idealnu kilažu. Na prehranu značajno pazim i tome sam jako posvećena, ne samo zbog kilograma, već zbog toga što hrana koju jedemo izravno utječe na naš izgled i zdravlje. Šećer sam u potpunosti izbacila prije 2 godine, a prehranu temeljim na niskom unosu ugljikohidrata, te visokom unosu proteina i vlakana. Moja strast prema kuhanju je jako velika, imam 50ak svojih recepata koje moram u skorom vremenu prepisati u neku kuharicu ili mini serijal, čak sam otvorila Instagram profil u tu svrhu. Ja sam veliki gurman i hrana je način na koji pokazujem ljubav ljudima oko sebe.''

''Trening je neizostavan dio moje svakodnevice. Ujutro ustajem u 7:30, u 9:00 sam na reformer pilatesu, u 10:00 sam na tenisu... i tako svaki dan. Do 12:00 sam kući, kavica i šetnja sa psom ili rolanje sa psom. Imam Malog Talijanskog Hrta koji može trčati po 15+ km pa nam je rolanje često omiljen izbor.''

Otkrila nam je i kakve poruke najčešće dobiva na društvenim mrežama, priznajući kako uz pozitivne reakcije nerijetko stižu i one neugodne. Ipak, s takvim situacijama naučila se nositi na svoj način.

''Svima je jasno da djevojke poput mene, koje su slobodnog duha i objavljuju provokativne fotografije na društvenim mrežama privlače razne profile ljudi čije poruke su često neugodne. To je dio posla i ja se s tim nosim tako da uklonim osobu sa svog profila bez razgovora ili konflikta.''

Dodaje i kako negativne komentare pokušava sagledati iz drugačije perspektive.

''Mama me kao dijete učila da su ljudi koji druge tretiraju loše zapravo tužni, nezadovoljni i nesretni, i to je jedina istina. Internet je mjesto gdje te ljudi tretiraju shodno tome kakav im je bio dan - ne kako ti zaslužuješ. Kad mi netko ostavi ružan, uvredljiv komentar, bude mi žao njih, jer znam da nije ljudima lako... hvala mojoj mami.''

Lijepa Slavonka inače je u braku više od šest godina, a upravo joj je suprug velika podrška i oslonac kroz život i karijeru.

''Moj muž i ja se jako poštujemo, podržavamo i razumijemo. Smatram da je poštovanje glavni faktor i kamen temeljac dobrog braka, ali i svakog odnosa. Ja uvijek kažem da sve bliske ljude prije svega poštujem, pa tek onda volim. Moj muž i ja zapravo živimo jedan jednostavan život, nimalo ''influencerski''. Oboje smo, ali i naše obitelji, vrlo otvoreni, razumni i jednostavni ljudi.''

Za kraj nam je otkrila i tko je Claudia kada se ''ugase svjetla'' društvenih mreža.

''Društvene mreže su moj posao i ništa više niti manje od toga. Iza zida društvenih mreža ja sam jedna vrlo jednostavna, komunikativna, otvorena djevojka koja slobodno vrijeme provodi u prirodi, okružena životinjama, obitelji i prijateljima i uživa u životu uz kavicu i dobru hranu. Sve ostalo je samo trač.''

