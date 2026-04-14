Katy Perry oštro reagirala na tvrdnje glumice koja ju je optužila za seksualni napad!

Cijeli slučaj izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, a odnos dviju poznatih osoba ponovno je došao u središte interesa.

Glumica Ruby Rose na društvenim je mrežama iznijela ozbiljne optužbe o glazbenici Katy Perry, piše Daily mail.

Naime, tvrdi kako ju je pjevačica seksualno napala u noćnom klubu u Melbourneu prije gotovo dva desetljeća, dok je bila u ranim dvadesetima.

Ruby Rose

''Katy Perry me seksualno napastovala u noćnom klubu Spice Market u Melbourneu. Koga briga što ona misli. Bila sam tek u ranim dvadesetima. Sada imam 40. Trebalo mi je gotovo dva desetljeća da to javno izgovorim. Zahvalna sam što sam doživjela trenutak da pronađem svoj glas, ali to pokazuje koliko traumatično iskustvo i seksualno zlostavljanje mogu utjecati na osobu. Hvala vam što me vidite'', napisala je.

Na te ozbiljne optužbe ubrzo je reagirao pjevačičin tim, koji ih je odlučno demantirao.

Katy Perry

''Optužbe koje Ruby Rose širi na društvenim mrežama o Katy Perry nisu samo potpuno netočne, već su i opasne, nepromišljene laži. Gospođa Rose ima dobro dokumentiranu povijest iznošenja ozbiljnih javnih optužbi na društvenim mrežama protiv različitih pojedinaca, a te su tvrdnje više puta demantirali oni na koje se odnose'', stoji u izjavi za Daily Mail.

Katy Perry

Ovo nije prvi put da Ruby javno kritizira Katy. Još 2017. godine oštro je prozvala njezinu pjesmu ''Swish Swish'' nazvavši je ''namjernim smećem'', no već nekoliko dana kasnije ublažila je ton i povukla svoje riječi.

Katy Perry

''Biti zločest ne odgovara mi i zbog toga se osjećam loše'', napisala je tada između ostalog.

Inače, Katy Perry posljednjih se godina suočava s izazovima na profesionalnom i privatnom planu. Iako je nekoć bila među najvećim pop-zvijezdama, njezina novija glazba nije uspjela ponoviti ranije uspjehe.

U travnju prošle godine izazvala je pažnju javnosti nakon što je po povratku iz svemira simbolično poljubila tlo, što su mnogi komentirali, a pojedini stručnjaci čak su upozorili na moguće negativne posljedice za njezin imidž. Nedugo zatim uslijedili su i privatni problemi – prekinula je zaruke s glumcem Orlandom Bloomom.

Orlando Bloom i Katy Perry u Dubrovniku

Unatoč svemu, nastavila je s nastupima diljem svijeta u sklopu turneje, a sreću u ljubavi pronašla je s bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom.

Katy Perry i Justin Trudeau

