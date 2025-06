Krah još jedne holivudske veze! O njihovoj ljubavnoj krizi pričalo se mjesecima

Nakon devet godina veze u kojoj su dobili kćer, Katy Perry i Orlando Bloom su prekinuli.

Katy Perry i Orlando Bloom prekinuli su nakon devet godina veze i šest godina zaruka. Par je zaključio svoju vezu nakon višemjesečne eskalacije tenzija, koje su započele zbog njezinog jedanaestominutnog puta u svemir i lošeg odaziva publike na njezin najnoviji album "143" i turneju Lifetime.

Pjevačica i glumac su bili zajedno od 2016. godine, uz kraći prekid koji se odvio od veljače 2017. do ožujka 2018., a zajedničku kćer Daisy Dove su dobili 2020. godine.

Orlando Bloom, Katy Perry Foto: Profimedia

Katy Perry i Orlando Bloom (Foto: AFP) Foto: Afp

Katy Perry i Orlando Bloom (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

"Katy i Orlando su prekinuli, ali su u dobrim odnosima", izjavio je izvor blizak bivšem paru za Us Weekly, dodavši kako unatoč natpisima, prekid zasad nije bio konfliktan.

"Katy je naravno tužna, ali joj je i laknulo što ne mora prolaziti kroz još jedan razvod, jer je to bio najgori period u njezinu životu'', dodao je izvor.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Mladić se na Hipodromu popeo na skelu pozornice za Thompsonov koncert: ''Znoje mi se ruke!''

Prema istom izvoru, ovaj prekid se nazirao već više mjeseci. Kako se pisalo ranijih mjeseci, mnogi su smatrali kako je Perry pretjerala u svom ponašanju, pokazujući tratinčicu i ljubeći tlo pri slijetanju, a izgleda da 40-godišnjakinja nije dobila podršku ni od svog partnera. Štoviše – oštro ju je kritizirao, nazvavši to sramotnom epizodom.

Katy Perry, Orlando Bloom, Bradley Cooper, Oprah Winfrey (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Orlando Bloom i Katy Perry u Dubrovniku - 4 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

"Rekao joj je da je sve izgledalo smiješno", otkrio je izvor blizak Perry za Daily Mail.

"Nazvao je to neugodnim. Sramotnim. Bilo je to usred svađe i jako ju je povrijedilo. I naravno da ju je to pogodilo. Zamislite da odete u svemir — u jeb**i svemir — a vaš partner nije impresioniran. Nadala se da će ju više podržavati, ali nije."

I dok je Perry sad na turneji u Australiji čime barem privremeno zaokuplja misli, Bloom će ovih dana debitirati svoj novi status na vjenčanju Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez u Veneciji.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koji je to muškarac bio skrivena ljubav legendarnog glumca? Aferu su započeli s 19 godina

Vjenčanje godine je također izazvalo prijepor između Perry i Blooma. Naime, unatoč tome što nije bio za Perryčin odlazak u svemir u Bezosovoj letjelici, Bloom se ipak odlučio za odlazak u Italiju, što je povrijedilo pjevačicu.

Katy Perry (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Orlando Bloom i Katy Perry (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

"Katy osjeća kako su oni više njegovi prijatelji nego njegovi, i onda je on taj koji ide na vjenčanje. I ustrajan je u tome da ide, što ju živcira jer nije blizak s nijednim. Ona osjeća kao da joj govori da ode u onu stvar", kazao je izvor, dodavši kako joj je to teško prihvatiti i da je vjenčanje Bezosa i Sanchez samo još jedna tema za svađu.

S druge strane, izvor blizak glumcu je naveo kako je 48-godišnjaku bilo dosta da ona ne sluša njegove savjete.

Orlando Bloom i Katy Perry u Dubrovniku - 6 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Katy Perry i Orlando Bloom u Dubrovniku Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Jeff Bezos, Katy Perry i Orlando Bloom u Dubrovniku - 1 Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

"Katy više nije ista osoba više od godinu dana i Orlandu je dosta. Savjetovao joj je da ne snimi album, no snimila ga je. Savjetovao joj je da ne ide u svemir, no ona je to učinila. Rekao joj je da ne ide na turneju i opet je otišla", poručio je izvor blizak glumcu, kazavši i kako on sve što želi jest da Katy bude svoja, no da je protekla godina izvukla ono najgore iz nje.

Galerija 31 31 31 31 31

Pogledaji ovo Celebrity Bivši suprug jedne od najljepših Hrvatica opet se oženio, srce mu je ukrala sportašica!

U međuvremenu, par je odlučio iznajmiti svoj dom u Montecitu vrijdan 30 milijuna dolara, a zbog petogodišnje kćeri planiraju ostati u kontaktu.

Što mislite o ovom sada već nekadašnjem paru, pišite nam u komentarima!

Par je bio u Dubrovniku prije dvije godine, a više o tome pročitajte OVDJE.

O kratkotrajnoj misiji Katy Perry više pročitajte OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Djevojka zgodnog glumca potvrdila da uživaju na našoj obali, odao ih je jedan detalj

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ne biste nikada pogodili s čime je Severina uparila svoje čizme za koncert!

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se ovog našeg glumca? Nema šanse da biste ga danas prepoznali da ga sretnete!

Pogledaji ovo Celebrity Milijarder sa zaručnicom stigao u Veneciju uoči vjenčanja godine, sletjeli su helikopterom!