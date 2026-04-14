Neutješni Darko Lazić podijelio dosad neviđenu snimku pokojnog brata: "Još čekam da se pojaviš"

Mjesec dana od pogibije Dragana Lazića u prometnoj nesreći Darko Lazić podijelio je dosad neviđenu snimku brata kako pjeva.

Prošlo je više od mjesec dana otkako je u stravičnoj prometnoj nesreći kod Šapca poginuo Dragan Lazić, brat srpske folk-zvijezde Darka Lazića. Unatoč brzoj medicinskoj pomoći i pokušajima reanimacije, liječnici nisu uspjeli spasiti Dragana, koji je iza sebe ostavio suprugu i dvije kćeri.

Posebno neutješan i dalje je njegov brat Darko, koji se oglasio na Instagramu podijelivši Draganovu dosad neviđenu snimku kako pjeva, koju je snimio jedan njegov prijatelj.

"Još čekam da se pojaviš, brate moj... Ne mogu i nikada neću prihvatiti da te nema", stoji u sklopu tog videa uz emotikon slomljenog srca.

Dragan Lazić također se bavio pjevanjem, ali nije želio graditi karijeru na estradi. Bio je posvećen obitelji te je često objavljivao fotografije sa suprugom i njihove dvije kćeri na društvenim mrežama. Odmah nakon vijesti o nesreći Darko je otišao u zdravstveni centar u Šapcu, gdje mu je potvrđeno da je njegov brat preminuo, što ga je slomilo.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je lijepa brineta s kojom se premijer Andrej Plenković susreo u Mostaru?

"Bit ću jako kratak, neću puno govoriti. Ne znam ni što bih vam rekao. Izgubio sam veliki dio sebe i sve mi je ovo jako teško palo jer sam ga držao u naručju i izgubio ga. Samo vas molim za malo razumijevanja. Hvala vam što ste došli, ali više nemam ni snage, ni riječi, ni suza. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca – najbližeg svoga – i to je nešto što nikome ne bih poželio. Oprostite mi i nemojte mi ništa zamjeriti", ispričao je Darko u prvoj izjavi za medije nakon tragedije.

Koje su ga sve tragedije snašle, pročitajte OVDJE.

Tužne prizore sa sprovoda pogledajte OVDJE.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Nives Celzijus u tanga-bikiniju uživala na suncu, ona se već prebacila na ljeto!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Maja pokazala Šimino neočekivano izdanje iz aviona, slatki detalj odmah je upao u oči

Pogledaji ovo Celebrity Tko je lijepa brineta s kojom se premijer Andrej Plenković susreo u Mostaru?

Pogledaji ovo Nekad i sad Što radi Maja Blagdan 30 godina od nastupa na Eurosongu sa Svetom ljubavi?

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se prezgodnog Emira? Evo gdje je 15 godina nakon serije koja je zaludjela Hrvatice