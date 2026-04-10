Sjećate se prezgodnog Emira? Evo gdje je 15 godina nakon serije koja je zaludjela Hrvatice

Çağatay Ulusoy, jedan od najpopularnijih turskih glumaca današnjice, proslavio se u seriji ''Djevojka imena Feriha'', a mi smo istražili gdje je danas.

Turski glumac Çağatay Ulusoy već godinama slovi za jedno od najprepoznatljivijih lica televizijske i streaming scene, no posljednjih godina njegov profesionalni i privatni put krenuo je u nešto drugačijem smjeru.

Publika ga je zavoljela kroz serije poput ''Adını Feriha Koydum'' i ''Medcezir'', gdje je utjelovio karizmatične i emotivne likove, no Ulusoy je s vremenom svjesno napravio zaokret u karijeri. Danas bira mračnije, psihološki zahtjevnije uloge koje ga udaljavaju od imidža klasičnog romantičnog junaka.

To se jasno vidi u projektima poput Netflixove serije ''The Protector'', kao i novijim naslovima ''Kübra'' i ''Gaddar'', gdje tumači slojevite likove suočene s moralnim dilemama i unutarnjim konfliktima.

Nakon završetka serije ''Gaddar'' (2024), Ulusoy se nakratko povukao iz javnosti, što je dodatno potaknulo interes obožavatelja i medija. Iako nije nestao s scene, očito je da sve više bira projekte i pažljivo gradi svoju karijeru bez pretjerane medijske eksponiranosti.

Uz serijske projekte, aktivan je i na filmskom planu, gdje nastavlja razvijati ozbiljniji glumački profil i udaljavati se od tipičnih televizijskih formata.

Za razliku od mnogih kolega, 35-godišnji Çağatay Ulusoy poznat je po tome da svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Iako se povremeno pojavljuju glasine o ljubavnim vezama, rijetko ih komentira ili potvrđuje.

Hrvaticama je i dalje ostao neprežaljena ljubav još od serije ''Djevojka imena Feriha'' gdje je utjelovio karizmatičnog Emira.

Aktivan je na Instagramu gdje ga prati skoro 11 milijuna ljudi.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Svoj 61. rođendan proslavila je fotografijom samo u donjem rublju: ''Sviđam se sama sebi''

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Zašto Megan Fox zbog provokativnih fotografija na Instagramu gubi milijune dolara?