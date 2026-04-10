Svoj 61. rođendan proslavila je fotografijom samo u donjem rublju: ''Sviđam se sama sebi''

Paulina Porizkova pozirala je u donjem rublju i bikiniju pa priznala da je na vrhuncu slave bila nesigurnija nego ikad.

Paulina Porizkova ovih je dana proslavila 61. rođendan, a tim je povodom na društvenim mrežama podijelila video u kojem je pokazala svoju figuru i iskreno progovorila o tome kako se danas osjeća u vlastitom tijelu, ali i kako je bilo nekad.

Slavna manekenka otkrila je da je u posljednje vrijeme pojačala treninge kako bi se osjećala spremno za ljeto, a rezultate je pokazala u oskudnom dvodijelnom bikiniju koji je nazvala svojim preslatkim ljetnim bikinijem. U videu je najprije napela mišiće, a zatim se zavrtjela po spavaćoj sobi, otvoreno govoreći o svom putu samoprihvaćanja.

Iako je bila jedno od najpoznatijih lica modne industrije, Porizkova priznaje da se upravo tada osjećala najgore.

''Bila sam najnesigurnija s 21 godinom, na vrhuncu svoje karijere i supermodelskog statusa'', rekla je, prenosi Daily Mail.

Objasnila je da su na to uvelike utjecale stalne usporedbe s drugim modelima.

''Ta nesigurnost djelomično je dolazila iz beskrajnih usporedbi s drugim modelima od strane ljudi koji su me zapošljavali. Nikad nisam bila dovoljno dobra.''

Dodala je i da je njezina samovrijednost tada bila isključivo vezana uz izgled.

Povodom 61. rođendana odlučila je stati pred kameru u bikiniju i pokazati realnost.

''Ovako to izgleda'', poručila je u jednom od ranijih videa, pokazujući i opuštenu kožu na tijelu.

Istaknula je kako neke stvari ne može promijeniti:

''Ovaj trbuh neće nikamo. Nosio je dvoje djece. Nije važno koliko Pilatesa radim ili koliko utega dižem – koža je jednostavno koža.''

Ipak, danas ima potpuno drugačiji pogled na sebe.

''Znate što? Ovako se više sviđam sama sebi.''

Iako kaže da trenira kako bi se osjećala najbolje u svojim šezdesetima, priznala je da ima i dodatnu motivaciju.

''Ne treniram nužno da bih izgledala najbolje u kupaćem kostimu, nego da bih se osjećala najbolje'', rekla je, pa dodala: ''Pojačala sam treninge za deset razina jer želim izgledati najbolje ovog ljeta.''

Zatim je otkrila i zanimljiv detalj:

''Ali ne nužno u bikiniju… nego u vjenčanici.''

Time je potaknula nagađanja da bi uskoro mogla stati pred oltar sa zaručnikom Jeffom Greensteinom, koji ju je zaprosio prošlog ljeta nakon dvije godine veze.

Porizkova je nedavno priznala i da je u posljednjih nekoliko godina dobila oko sedam kilograma, no to joj ne predstavlja problem.

''Bila sam toliko sretna sa svojim životom – kraj kronične boli, izgradnja života s voljenom osobom, putovanja i novi projekti – da nisam ni shvatila da sam dobila na težini'', napisala je.

Na kraju poručuje kako joj nova verzija tijela zapravo više odgovara:

''Ne smeta mi ovo punije tijelo. Prije godinu dana bila sam mršavija, ali u stalnoj boli. Ova nova mekoća djeluje umirujuće.''

Podsjetimo, bivša manekenka prije Jeffa rastala se s glazbenikom Ricom Ocasekom s kojim je bila u braku od 1989. do 2019. godine. Zajedno su dobili dvoje djece, Jonathana i Olivera.

