Bila je naša glumica i voditeljica, a onda je nakon udaje rekla zbogom svjetlima reflektora

Nekad je bila jedno od najprepoznatljivijih TV lica i jedna od najseksi Hrvatica, a danas o njoj gotovo da nema ni traga.

Emilija Bunjac bila je jedno od najprepoznatljivijih TV lica 2000-ih, a domaća publika pamti je i po ulozi u popularnoj seriji ''Nad lipom 35''. Iako je nekoć bila redovita na malim ekranima i društvenim događanjima, posljednjih godina potpuno je nestala iz javnosti i to s dobrim razlogom.

Atraktivna plavuša karijeru je započela kao sportska novinarka i voditeljica, a široj publici posebno se približila kroz emisiju ''Automotiv'' na Novoj TV.

Uz voditeljski posao, okušala se i u glumi pa smo je gledali u serijama poput ''Nad lipom 35'', ''Naša mala klinika'' i ''Operacija Kajman''.

Osim televizije, Emilija je bila aktivna i u modnom svijetu. Bavila se manekenstvom, često pozirala za magazine, a svojevremeno je nosila titulu jedne od najatraktivnijih Hrvatica.

Na vrhuncu popularnosti donijela je odluku koja je mnoge iznenadila – povukla se iz javnog života.

Godine 2011. udala se za jednog Francuza, s kojim je prije toga bila u vezi, a njihova je ljubavna priča započela još dok je ona bila aktivna na sceni.

Prije toga bila je u dugogodišnjoj vezi s rukometašem Đurom Ćukom, no čini se da je upravo brak označio prekretnicu u njezinu životu.

Za razliku od mnogih kolega, Emilija se nije zadržala u javnom prostoru. Danas vodi miran obiteljski život daleko od reflektora, a zanimljivo je da nije aktivna ni na društvenim mrežama.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Zašto Megan Fox zbog provokativnih fotografija na Instagramu gubi milijune dolara?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Rizični dekolte umalo je doveo do modne katastrofe, u zadnji tren spriječila je kaos