Zašto Megan Fox zbog provokativnih fotografija na Instagramu gubi milijune dolara?

Megan Fox ponovno dominira društvenim mrežama, no dok njezine provokativne objave oduševljavaju milijune pratitelja, sve se češće postavlja pitanje jedno pitanje.

Megan Fox prije nekoliko dana vratila se na Instagram u velikom stilu, objavivši niz provokativnih fotografija koje su u rekordnom roku prikupile milijune pregleda i desetke tisuća komentara.

U jednom od fotografskih setova pozira u minici i tangama, dok se u drugom pojavljuje u ulozi nestašne školarke. Sve objave dostupne su besplatno za njezinih više od 24 milijuna pratitelja.

I upravo tu, prema mišljenju stručnjaka, leži problem – ili bolje rečeno, propuštena prilika.

''Ona trenutačno daje sadržaj koji bi na platformi poput OnlyFansa imao ogromnu tržišnu vrijednost'', tvrdi Addyson James iz industrije za odrasle, piše Daily Mail.

''Netko poput Megan Fox, s globalnim dosegom i statusom seks-simbola, mogao bi zarađivati i više od 10 milijuna dolara mjesečno.''

James dodatno objašnjava razliku između slavnih i običnih kreatora sadržaja: ''Ja sam svoju publiku gradila godinama. Celebrityji dolaze s milijunima očiju već na startu. Njihova početna pozicija potpuno je drugačija.''

PR stručnjak Brian Scott Gross ide još dalje i tvrdi da Fox ostavlja novac na stolu.

''Kada globalna zvijezda objavljuje ovakav sadržaj besplatno, ona ne samo da propušta zaradu – ona poklanja najvrjedniji dio svoje digitalne imovine'' kaže Gross.

''Ovo što radi na Instagramu praktički je besplatna reklama za nešto što bi mogla naplaćivati.''

Kao primjer navodi Bhad Bhabie i Iggy Azaleu, koje su na OnlyFansu zaradile desetke milijuna dolara: ''A Megan je još veće ime od njih. Njezin je potencijal ogroman.''

Galerija 3 3 3 3 3

Ipak, nisu svi uvjereni da bi takav potez bio dugoročno isplativ.

Demora Avarice upozorava da publika OnlyFansa ima specifična očekivanja: ''Ako sadržaj ne odgovara onome što korisnici traže, postoji rizik da sve ispadne kao jeftin pokušaj brze zarade. To može dugoročno narušiti imidž.''

Pogledaji ovo Celebrity Suze Jakova Jozinovića iz Skoplja obilaze internet, nije mogao prestati plakati!

Taylor Vixxen dodatno naglašava da platforma zahtijeva puno više od samog objavljivanja fotografija: ''To je posao koji uključuje stalnu interakciju – poruke, personalizirani sadržaj, dostupnost. To može biti iscrpljujuće. Megan možda jednostavno ne želi takvu vrstu angažmana.''

Unatoč provokativnom imidžu, Fox je u karijeri često povlačila jasne granice. Godinama je odbijala snimati eksplicitne scene zbog svoje djece.

''Postoje stvari koje ne želim da moji sinovi ikada vide'', izjavila je ranije, objašnjavajući zašto odbija određene uloge, čak i kad su u pitanju veliki projekti.

Ipak, u novijem Netflixovu trileru Subservience iz 2024. godine ipak je snimila vrlo provokativnu scenu, što je mnoge iznenadilo i otvorilo pitanja o promjeni njezinih granica.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se inspektora Mosera? Njegov kraj rasplakao je vjerne fanove

U međuvremenu njezina filmska karijera ne ide uzlaznom putanjom. Filmovi poput ''Expend4bles'', ''Good Mourning'' i ''Johnny & Clyde'' nisu ostvarili značajan uspjeh ni kod publike ni kod kritike.

S druge strane, Fox i dalje ima ogroman utjecaj na društvenim mrežama i ostaje jedna od najprepoznatljivijih figura pop-kulture još od vremena ''Transformersa'' i kultnog filma ''Jennifer’s Body''.

Pa iako trenutačno ''daje sve besplatno'', kako tvrde stručnjaci, jedno je sigurno – Megan Fox i dalje savršeno zna kako privući pozornost.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Bivša WAGsica pokazala svoje čari u 58. godini, čipkasti bikini istaknuo je sve njezine adute

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Gdje je danas Babi koju pamtimo iz španjolskog hita? Osvojila je publiku pa nestala iz javnosti